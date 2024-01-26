Ford отзывает более 146 000 автомобилей с EcoBoost — Finance.ua

Ford отзывает более 146 000 автомобилей с EcoBoost Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Ford отзывает более 146 000 автомобилей с EcoBoost

Компания Ford отзывает ряд моделей Ford EcoSport и Focus, в общей сложности — 139 730 автомобилей в США и еще 7 164 в Канаде, оснащенных 1-литровым двигателем EcoBoost. После расследования компания Ford и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) нашли решение для владельцев Ford, которые жаловались на поломку двигателей из-за самозасорения масляной системы.

Об этом сообщил Driving.

Проблема касается:

Ford EcoSport 2018−2022 годов выпуска, а также модели 2017 года в США;

Ford Focus 2016−2018 годов выпуска с 3-цилиндровым двигателем объемом 1 л.

По данным Министерства транспорта Канады, на этих автомобилях «может выйти из строя натяжитель масляной помпы двигателя и/или приводной ремень масляной помпы двигателя, что приведет к потере давления моторного масла».

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В документе NHTSA указывается, что кронштейн натяжителя приводного ремня масляного насоса может сломаться или отделиться от опорной пластины, а материал приводного ремня насоса может разрушиться. Это отрицательно отразится на тяговой мощности и тормозной системе автомобиля.

Компания Ford рекомендует владельцам транспортировать свои автомобили в дилерские центры для проверки. При необходимости блок натяжителя приводного ремня масляной помпы и приводной ремень будут заменены без дополнительной оплаты.

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