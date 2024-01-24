Kia Sportage и Carnival отзывают из-за проблем с крышей — Finance.ua
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Kia Sportage и Carnival отзывают из-за проблем с крышей

Технологии&Авто
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Kia Sportage и Carnival отзывают из-за проблем с крышей
Kia Sportage и Carnival отзывают из-за проблем с крышей
Владельцев более 40 тысяч Sportage и 60 тысяч Carnival приглашают в сервисные центры, пишет Carscoops.
На автомобилях обнаружился опасный дефект: из-за производственной ошибки у них могут открепиться молдинги на крыше прямо во время движения. Это может спровоцировать ДТП и навредить другим участникам движения.
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Сообщается, что впервые о проблеме с крышей стало известно в сентябре 2023 года, однако из-за характера проблемы расследовать ее быстро не удалось. Автомобили теряли большую часть отделки крыши, и локализовать дефект долго не удавалось.
При этом от владельцев поступало много жалоб на ненадежные крепления молдингов. В результате компания провела тест, специально неправильно установив деталь: выяснилось, что в таком случае она может оторваться на скорости около 145 километров в час. Причиной дефекта стало вмешательство в фиксирующие зажимы с использованием избыточного количества герметика или просто неправильная установка.
До этого Kia отозвала почти 100 тысяч только Sportage из-за проблем с тормозами прошлым летом. Их также обнаружили у кроссоверов пятого поколения.
По материалам:
Телеканал 24
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