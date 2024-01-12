Ford отзывает автомобили с 1,0-литровым двигателем EcoBoost — Finance.ua

Ford отзывает автомобили с 1,0-литровым двигателем EcoBoost Сегодня 02:25 — Фондовый рынок

Ford отзывает автомобили с 1,0-литровым двигателем EcoBoost

Компания Ford объявила об отзыве некоторых моделей EcoSport 2018−2022 годов и Focus 2016−2018 годов, оснащенных трехцилиндровым двигателем и автоматической трансмиссией 6F15.

Как стало известно, эти силовые установки могут пострадать из-за потери давления моторного масла из-за неисправности рычага натяжителя приводного ремня насоса.

Отмечается, что рычаг натяжителя ремня может сломаться, поскольку фиксирующее соединение недостаточно прочное, чтобы выдерживать вибрацию силового агрегата. Если это произойдет, натяжитель может отделиться от опорной пластины и привести к разрушению ремня из-за потери зубцов.

В настоящее время Ford известно об одной аварии, предположительно связанной с этой проблемой, в результате которой пострадали два человека.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование относительно почти четверти миллиона кроссоверов EcoSport на предмет сообщений о предполагаемом отказе двигателя в моделях 2018−2021 годов в сентябре. Двигатели Ford EcoBoost находятся под пристальным вниманием с 2022 года, когда NHTSA начало расследование проблем с Bronco.

Напомним, в 2023 году Ford стал производителем, который чаще всего отзывал свои авто.

Если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.