В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары — Finance.ua

В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары Сегодня 20:05 — Личные финансы

В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары

В первом квартале 2024 года украинский автопарк пополнили около 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV).

Как сообщает «Укравтопром», это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

Киев — 1624 ед. (61% б/у);

Львовская область — 1612 ед. (86% б/у);

Днепропетровская обл. — 935 ед. (72% б/у);

Киевская обл. — 858 ед. (67% б/у);

Одесская обл. — 746 ед. (72% подержанные).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

в Киеве и области и на Днепропетровщине — Tesla Model 3;

во Львовской области и в Одесской обл. — Nissan Leaf.

Напомним, в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобили китайского производства увеличился на 75%. Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения: Volkswagen iD.4 — 750 ед.; Honda eNS1 — 255 ед.; BYD Song Plus — 227 ед; Nissan Ariya — 189 ед.; Geely Atlas Pro — 164 ед.

В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

Неважно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.