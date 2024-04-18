В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары — Finance.ua

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В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары

Личные финансы
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В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары
В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары
В первом квартале 2024 года украинский автопарк пополнили около 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV).
Как сообщает «Укравтопром», это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

  • Киев — 1624 ед. (61% б/у);
  • Львовская область — 1612 ед. (86% б/у);
  • Днепропетровская обл. — 935 ед. (72% б/у);
  • Киевская обл. — 858 ед. (67% б/у);
  • Одесская обл. — 746 ед. (72% подержанные).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
  • в Киеве и области и на Днепропетровщине — Tesla Model 3;
  • во Львовской области и в Одесской обл. — Nissan Leaf.
Напомним, в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобили китайского производства увеличился на 75%. Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения: Volkswagen iD.4 — 750 ед.; Honda eNS1 — 255 ед.; BYD Song Plus — 227 ед; Nissan Ariya — 189 ед.; Geely Atlas Pro — 164 ед.
В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
Неважно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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