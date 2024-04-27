В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД Сегодня 17:03 — Технологии&Авто

В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД

В течение апреля в сервисных центрах МВД в 6 раз увеличилось количество перерегистрации авто по договору дарения по сравнению с аналогичным периодом марта.

Об этом сообщает ГСЦ МВД, пишет «Укравтопром».

Отмечается, что за последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения.

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«За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта», — говорится в сообщении.

Также указано, что с начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта — 74 389.

Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.

Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан и организаций и предприятий на нужды ВСУ. Будут изымать автотранспорт у тех граждан, в собственности которых более 1 авто.

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Укравтопром По материалам:

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