В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД

Технологии&Авто
55
В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД
В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД
В течение апреля в сервисных центрах МВД в 6 раз увеличилось количество перерегистрации авто по договору дарения по сравнению с аналогичным периодом марта.
Об этом сообщает ГСЦ МВД, пишет «Укравтопром».
Отмечается, что за последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения.
Читайте также
«За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта», — говорится в сообщении.
Также указано, что с начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта — 74 389.
Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.
Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан и организаций и предприятий на нужды ВСУ. Будут изымать автотранспорт у тех граждан, в собственности которых более 1 авто.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Укравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.