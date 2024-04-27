В апреле увеличилось количество дарения авто украинцами — МВД
В течение апреля в сервисных центрах МВД в 6 раз увеличилось количество перерегистрации авто по договору дарения по сравнению с аналогичным периодом марта.
Об этом сообщает ГСЦ МВД, пишет «Укравтопром».
Отмечается, что за последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения.
«За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта», — говорится в сообщении.
Также указано, что с начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта — 74 389.
Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.
Он предусматривает мобилизацию транспорта, в том числе и водного, у граждан и организаций и предприятий на нужды ВСУ. Будут изымать автотранспорт у тех граждан, в собственности которых более 1 авто.
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