Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы

В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобили китайского производства увеличился на 75%.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Из общего количества легковых автомобилей: новых — почти 3 тыс ед. (+114%); б/у — около 1,2 тыс ед.(+21%).

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Итого в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 85%.

В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4 — 750 ед.;

Honda eNS1 — 255 ед.;

BYD Song Plus — 227 ед.;

Nissan Ariya — 189 ед.;

Geely Atlas Pro — 164 ед.

Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

Volkswagen iD.4 — 350 ед.;

Nissan Ariya — 103 ед.;

Honda eNS1 — 99 ед.;

Toyota bZ4X — 70 ед.;

Volkswagen ID.6 — 48 ед.

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