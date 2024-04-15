Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

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Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы

Технологии&Авто
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Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы
Какие китайские электрокары чаще всего покупают украинцы
В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобили китайского производства увеличился на 75%.
Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
Из общего количества легковых автомобилей: новых — почти 3 тыс ед. (+114%); б/у — около 1,2 тыс ед.(+21%).

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Итого в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 85%.
В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
  • Volkswagen iD.4 — 750 ед.;
  • Honda eNS1 — 255 ед.;
  • BYD Song Plus — 227 ед.;
  • Nissan Ariya — 189 ед.;
  • Geely Atlas Pro — 164 ед.

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Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:
  • Volkswagen iD.4 — 350 ед.;
  • Nissan Ariya — 103 ед.;
  • Honda eNS1 — 99 ед.;
  • Toyota bZ4X — 70 ед.;
  • Volkswagen ID.6 — 48 ед.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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