В Минэкономики спрогнозировали уровень роста экономики в 2024 году — Finance.ua

В Минэкономики спрогнозировали уровень роста экономики в 2024 году Сегодня 21:03 — Казна и Политика

В Минэкономики спрогнозировали уровень роста экономики в 2024 году

Несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель.

Такой прогноз сделала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, открывая Форум Kyiv Investment Day.

Чиновница напомнила, что после масштабного падения экономики — почти на 30% в 2022 году — в прошлом году начался рост, который составил по меньшей мере 5,3%.

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«Ожидаем, что в этом году экономика продолжит восстановление — по крайней мере, на 4,5−4,6%. Конечно, показатели могут быть хуже из-за ракетных обстрелов, в первую очередь украинской энергетической инфраструктуры, но наш базовый прогноз пока на уровне 4,6%», — рассказала Свириденко.

По ее словам, обеспечить такой рост поможет прежде всего развитие отечественного ВПК. В Минэкономики подсчитали: локализация половины бюджета, выделенного на закупку вооружений, и создание совместных производств с иностранными компаниями в нашей стране обеспечат дополнительный прирост ВВП, по меньшей мере, на 3,6%.

«Даже прошлогодние показатели свидетельствуют, что по крайней мере 1% роста национального валового продукта обеспечило именно развитие военно-промышленного комплекса», — пояснила первый вице-премьер.

Вторым драйвером экономического роста она назвала развитие экспорта и усовершенствование транспортных коридоров. Речь идет, в частности, о распространении действия морского коридора не только на аграрную, но и на другие виды экспортной продукции, в том числе металлургическую, а также товары с высокой добавленной стоимостью.

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«Для нас это критически важно. Как, конечно, и расширение энергетических возможностей Украины, развитие новых энергетических мощностей. Нам нужно строить и развивать децентрализованную высокоманевренную генерацию», — подчеркнула Свириденко.

По ее убеждению, восстановление, которое продолжается, несмотря на все, — важный аргумент в пользу инвестирования в Украину даже при таких сложных условиях. Ведь история знает не много стран, которые, находясь в войне, демонстрировали экономический рост.

Справка Finance.ua:

в МВФ прогнозируют рост реального валового внутреннего продукта Украины на 3,2%;

в 2025 году темпы должны ускориться до 6,5%, а к 2029 — стабилизироваться на уровне 4,5% год к году;

по итогам 2022-го экономическое падение составило 29%.

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Укрінформ По материалам:

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