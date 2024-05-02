В Украине 11 компаний-перевозчиков получили бронь от мобилизации — Finance.ua

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В Украине 11 компаний-перевозчиков получили бронь от мобилизации

Казна и Политика
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В Украине 11 компаний-перевозчиков получили бронь от мобилизации
В Украине 11 компаний-перевозчиков получили бронь от мобилизации
В Украине с момента запуска процедуры бронирования получить статус критически важных и забронировать 50% военнообязанных сотрудников смогли 11 компаний-перевозчиков.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в Facebook.
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«Процедура бронирования действует более года. Профильное постановление Кабмина было принято еще в январе прошлого года. За это время в министерство (развития общин, территорий и инфраструктуры. — Ред.) обратилось 18 компаний, занимающихся перевозками, 11 из них получили статус критически важных для экономики. Еще четыре устраняют недостатки в документах», — написал Деркач.
По словам замминистра, для получения статуса «критически важного» предприятие должно отвечать по меньшей мере трем критериям из семи. Например, не иметь задолженности по уплате ЕСВ, выплачивать среднюю заработную плату в размере, не меньше среднего согласно данным Госстата в регионе, владеть лицензиями и разрешительными документами на перевозку.
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В то же время перевозчики, специализирующиеся на перевозке грузов, должны выполнять перевозки для ВСУ или доставлять гуманитарные грузы, что необходимо подтвердить соответствующими документами.
«Бронированию в любом случае подлежат только 50% сотрудников от количества военнообязанных. Это могут быть как водители, так и другие специалисты предприятия. Важно, что не могут быть забронированы дефицитные военно-учетные специальности», — уточнил Деркач.
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Замминистра отметил, что пока нет ответа на вопрос, могут ли получить статус «критически важных» и забронировать до 50% сотрудников предприятия, зарегистрированные в форме физлиц-предпринимателей (ФЛП).
«Четкого ответа нет, поэтому мы направляем соответствующее письмо в Министерство экономики для получения разъяснений. Плюс пока ни один ФЛП в министерство документы не подавал, поэтому опыта рассмотрения нет», — написал Деркач.
Кроме того, предприятия могут забронировать сотрудников на шесть месяцев, по истечении которых они должны будут подавать списки повторно. Статус «критически важного» предприятия действует в течение одного года.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍

По материалам:
НВ
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