День финансов: критические потребности Украины, миллиарды «грязных» денег, работа в прифронтовых областях Сегодня 17:35

В пятницу, 19 июня, мы пишем о критических потребностях Украины и стоимости земли в Украине летом 2026 года.

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Критические потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета очертил ключевые потребности Украины для подготовки к следующей зиме в случае, если война с Россией будет продолжена. Украина рассчитывает завершить войну до зимы 2026 года благодаря сочетанию дипломатических усилий и усилению давления на россию.

Правила бронирования работников

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила новые критерии, по которым будут определять важные для украинской экономики предприятия. Это нужно для того, чтобы бизнес мог бронировать своих работников по прозрачным и честным правилам.

Также стало известно, кого ищут в прифронтовых областях, и сколько платят.

Продажа ПриватБанка и Ощадбанка: что говорит Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный не исключает возможности приватизации государственных ПриватБанка и Ощадбанка. В то же время, по его словам, соответствующие решения должны быть приняты в рамках комплексной стратегии развития государственного банковского сектора.

В Нацбанке объяснили , почему гривна слабеет, а также, что помощь от партнеров к лету была ниже прогноза, но ожидается наверстывание.

Стоимость земли в Украине

Самая высокая цена в Ивано-Франковской области — там она достигает 283 885 гривен. Львовская область — 139 525 грн, Закарпатская — 93 542 гривен. Тернопольская область — 112 219 гривен; Полтавская область — 94 568 гривен. Больше деталей здесь

Миллиарды «грязных» денег

Миллиарды гривен, сотни подозрений и тысячи уголовных производств — таковы масштабы борьбы с отмыванием денег в Украине. В то же время многие «громкие» дела в процессе расследования сталкиваются со сложностями и не доходят до суда. Рассказываем , почему доказывание отмывания средств остается одной из самых сложных задач для следствия.

Кстати, чиновников ФГИ подозревают в занижении стоимости ТРЦ Ocean Plaza: проведены обыски.

В то же время АМКУ не выявил признаков сговора на рынке горючего.

Где покупают жилье по ​​"єВідновлення"

Большинство граждан, пользующихся программой «єВідновлення», выбирают новое жилье в своих или близких регионах. Несмотря на возможность свободного выбора места жительства, массовый переезд на запад Украины не зафиксирован.

Также пишем о том, что изменилось в программе «єОселя».

В то же время мы узнали, сколько молодежи в Польше действительно готовы взять кредит на жилье.

Как Украина готовится к зиме

Регионы продолжают реализацию мер, предусмотренных комплексными планами устойчивости, уровень выполнения в среднем по стране составляет 40%. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Доплаты к пенсии с 1 июля

С 1 июля часть украинских пенсионеров получат дополнительные деньги. Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет выплат, однако масштабного обновления ждать не стоит — индексация уже завершилась.

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Как страна льда и огня стала самой дорогой в мире

Страна «льда и огня» обогнала Швейцарию по уровню цен на три процентных пункта, впервые за последние восемь лет. Такой вывод в мае обнародовал экономист исландского профсоюза Viska Вильялмур Гилмарссон на основе анализа данных Eurostat и Центрального банка Исландии, а новость быстро разлетелась по мировым медиа.

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