0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання коштів складно довести до суду

Кримінал
29
В Україні зростає кількість судових справ про відмивання коштів
В Україні зростає кількість судових справ про відмивання коштів
Мільярди гривень, сотні підозр і тисячі кримінальних проваджень — такими є масштаби боротьби з відмиванням грошей в Україні. Водночас чимало «гучних» справ у процесі розслідування стикаються зі складнощами і не доходять до суду. Розповідаємо, чому доведення відмивання коштів залишається одним із найскладніших завдань для слідства.

Спершу — про статистику

Як повідомляє Опендатабот, кількість кримінальних проваджень за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, в Україні продовжує зростати. У 2024 році було зареєстровано 1344 таких правопорушення — це у 3,4 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни, та більш ніж у п’ять разів більше порівняно з 2019 роком.
Водночас дедалі більше таких справ доходять до суду. Якщо у 2020−2021 роках судову перспективу мало лише кожне четверте провадження, то зараз — майже кожне друге. Торік до суду було передано 49% таких справ, а цього року — 45%.
Загалом у 2024 році правоохоронці опрацювали 3,3 тис. проваджень щодо відмивання коштів. Більше половини з них були відкриті ще в попередні роки.
Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання коштів складно довести до суду
За результатами розслідувань до суду направили 595 обвинувальних актів, а підозри отримали 832 особи. Загальна сума майна, яке фігурувало у справах про легалізацію коштів, становила 12,35 млрд грн. Водночас під арешт потрапили активи на 590 млн грн.

Чому складно довести справи до суду

Юристи пояснюють, що для доведення легалізації майна недостатньо просто встановити факт первинного злочину. Слідству необхідно:
  • підтвердити походження активів від конкретного правопорушення,
  • відстежити рух грошей,
  • довести, що фінансові операції були спрямовані на приховування їхнього незаконного походження.
Саме через складність доказування частина гучних справ у процесі розслідування або не доходить до вироків, або втрачає кваліфікацію за статтею про відмивання грошей.
Читайте також

Які органи виявляють найбільше схем

Найбільшу кількість проваджень торік відкрила Національна поліція — 61% усіх справ. На Бюро економічної безпеки припало 16%, на Державне бюро розслідувань — 11%, на НАБУ — 7%. Частки СБУ та Держфінмоніторингу становили по 3%.
Однак за обсягом виявлених легалізованих активів лідирують БЕБ і НАБУ. У справах, які розслідувало БЕБ, встановлено факти легалізації майна на 5,42 млрд грн, а у провадженнях НАБУ — на 4,56 млрд грн. Разом ці два органи виявили понад 10 млрд грн активів, що становить 81% від загальної встановленої суми.
Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання коштів складно довести до суду
Середні суми також свідчать про масштабність таких розслідувань. Якщо у справах БЕБ на один обвинувальний акт припадає в середньому 63,8 млн грн легалізованого майна, то у провадженнях НАБУ цей показник сягає 240,1 млн грн.

Що показують дані 2025 року

За перші п’ять місяців 2025 року в Україні зафіксували 603 правопорушення, пов’язані з легалізацією майна. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Місце для вашої реклами
Водночас у 38% таких проваджень уже повідомлено про підозру, а до суду дійшла чверть справ.
Експерти зазначають, що різке зростання кількості проваджень останніми роками пов’язане не лише з активністю правоохоронців. Важливу роль відіграли зміни до законодавства, які набули чинності у 2020 році. Після цього стаття про відмивання коштів почала значно частіше застосовуватися як додаткова кваліфікація у справах про корупційні, економічні та інші тяжкі злочини. Тому збільшення статистики відображає не лише кількість виявлених порушень, а й зміну підходів до розслідування таких справ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПідозра шахрайства
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems