АМКУ не виявив ознак змови на ринку пального — деталі Сьогодні 11:12 — Енергетика

АМКУ не виявив ознак змови на ринку пального — деталі

Антимонопольний комітет України не виявив ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів.

Водночас наголошує на необхідності оперативного зниження роздрібних цін на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту.

Про це, заявив голова АМКУ Павло Кириленко в ефірі «Суспільного».

За його словами, Комітет здійснює контроль за ситуацією на ринку та з березня поточного року проводить відповідне вивчення й аналіз.

«Підвищення було спричинено чіткими економічними і зрозумілими чинниками. Тому підставу вважати, що відбулись антиконкурентні узгоджені дії у вигляді домовленостей, схожих дій між учасниками ринку реалізації світлих нафтопродуктів не встановлено станом на зараз у зв’язку з тим, що є чіткі економічні фактори», — сказав Кириленко.

Водночас він зазначив, що ринок нерівномірно реагував на зміни світових цін, а роздрібні ціни змінювалися швидше на етапі зростання, ніж у період зниження котирувань на нафту.

«Роздрібні ціни, їх зміни відбувалися більш швидко… у зв’язку з поясненням, що необхідно формувати подальший закупівельний портфель, щоб не спричинило це дефіциту палива на українському ринку», — зазначив голова АМКУ.

Кириленко повідомив, що в квітні АМКУ рекомендував операторам ринку світлих нафтопродуктів реагувати на зміну світових котирувань як базового індикатора формування цін.

Він також наголосив, що останнє зниження цін на нафту приблизно на 17% має відображатися на роздрібному ринку пального.

«Це можна робити тут і зараз вже, бо зниження ціни є доволі сталим і послідовним. Тому затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів», — сказав Кириленко.

Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін Раніше Finance.ua писав , що світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель. У короткостроковій перспективі експерти допускають здешевлення пального, однак уже наприкінці літа ситуація може змінитися.Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін

Ми писали , що протягом другого місяця війни на Близькому Сході у низці європейських країн ціна пального почала знижуватись. Зокрема, бензин здешевшав у Польщі, Австрії, Ірландії, Румунії і менше ніж на 1% - в Україні. Дизель найбільше впав у ціні у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії та Греції.

Водночас у деяких країнах здорожчання продовжувалось. Попри те, що адміністрація Трампа заявляє про завершення війни в Ірані, воєнний стан зберігається, а блокада іранських портів триває.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.