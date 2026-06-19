Де найчастіше купують житло за сертифікатами «єВідновлення» Сьогодні 08:04 — Нерухомість

Житлова нерухомість

Більшість громадян, які користуються програмою «єВідновлення», обирають нове житло у своїх або близьких регіонах. Попри можливість вільного вибору місця проживання, масового переїзду на захід України не зафіксовано.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Де найактивніше використовують житлові сертифікати

За даними уряду, найбільша кількість використаних сертифікатів зафіксована в прифронтових та великих регіонах.

Лідерами стали:

Харківська область — 7552 сертифікати;

Київська область — 5510;

Дніпропетровська область — 3843;

місто Київ — 2632;

Сумська область — 2387.

У західних регіонах показники значно нижчі. Зокрема:

в Івано-Франківській області використано 442 сертифікати,

Львівській — 368,

Вінницькій — 371,

Закарпатській — 341,

Тернопільській — 209,

Рівненській — 123,

Волинській — 98,

Чернівецькій — 87.

Уряд пояснює таку динаміку тим, що люди переважно залишаються або повертаються до знайомих громад, де мають соціальні зв’язки, роботу та родину.

Підхід до програми та регіональних відмінностей

У Міністерстві розвитку громад зазначають, що програма не передбачає штучного стимулювання переселення в окремі регіони через додаткові коефіцієнти чи пільги.

Підхід базується на принципі свободи вибору — громадяни самі вирішують, де саме купувати нове житло після втрати попереднього, без прив’язки до регіональних фінансових стимулів.

«Наразі питання запровадження окремих підвищувальних коефіцієнтів залежно від регіону придбання житла не розглядається. Під час розробки програми держава виходила з ключового принципу — забезпечити людині право самостійно обирати, де саме придбати нове житло після втрати власного», — зазначив Кулеба.

Раніше ми повідомляли , що у більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

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