Допомога від партнерів до літа була нижчою за прогноз, але очікується надолуження — НБУ Сьогодні 15:36 — Казна та Політика

Обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні за п’ять місяців цього року були нижчими за прогноз, але очікується надолуження, і вже у червні Україна може отримати близько 13 мільярдів доларів від партнерів, повідомили у НБУ у четвер.

Як вказали в НБУ, «прогрес у перемовинах з МВФ, зокрема досягнення угоди на рівні персоналу (Staff Level Agreement), є важливим кроком для подальшого надходження фінансування за чотирирічною програмою Extended Fund Facility (EFF)».

Як вказано, «протягом останніх тижнів знизилися ризики, пов’язані з подальшим прогресом України в перемовинах з міжнародними партнерами щодо фінансування».

«Утім, допоки війна триває, ризики порушення ритмічності та/або зміни обсягів міжнародного фінансування зберігаються», — зауважили у НБУ.

УНН За матеріалами:

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