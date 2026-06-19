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Допомога від партнерів до літа була нижчою за прогноз, але очікується надолуження — НБУ

Казна та Політика
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Обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні за п’ять місяців цього року були нижчими за прогноз, але очікується надолуження, і вже у червні Україна може отримати близько 13 мільярдів доларів від партнерів, повідомили у НБУ у четвер.
Як вказали в НБУ, «прогрес у перемовинах з МВФ, зокрема досягнення угоди на рівні персоналу (Staff Level Agreement), є важливим кроком для подальшого надходження фінансування за чотирирічною програмою Extended Fund Facility (EFF)».
Як вказано, «протягом останніх тижнів знизилися ризики, пов’язані з подальшим прогресом України в перемовинах з міжнародними партнерами щодо фінансування».
«Утім, допоки війна триває, ризики порушення ритмічності та/або зміни обсягів міжнародного фінансування зберігаються», — зауважили у НБУ.
За матеріалами:
УНН
НБУ
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