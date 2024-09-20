День финансов: кредит в 35 млн евро, почтовый банк, рынок недвижимости — Finance.ua

День финансов: кредит в 35 млн евро, почтовый банк, рынок недвижимости Сегодня 17:35

В пятницу, 20 сентября, мы исследовали, сколько денег экономит вам здоровый образ жизни. Каждый день люди, имеющие уже давно сложившиеся привычки, тратят сотни гривен на такие «ритуалы», как курение, кофе, фастфуд или алкоголь после работы. Если прибегнуть к несложным математическим расчетам, то можно сделать вывод, что отказ от этих ритуалов мог бы существенно повлиять на семейный бюджет. В этом материале Finance.ua продемонстрирует вам это на примерах.

Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро. Об этом Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро. Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Санкции против физических и юридических лиц из россии, Ирана и Китая. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из россии, Ирана и Китая.

Почему работать «в белую» станет экономически невыгодно. Бизнес выступил против принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта о повышении налогов и предлагает властям для наполнения бюджета сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и реформировании таможни. Об этом Бизнес выступил против принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта о повышении налогов и предлагает властям для наполнения бюджета сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и реформировании таможни. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Как будет меняться курс доллара до конца года? Экономист Олег Гетьман прогнозирует Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне. По его словам, золотовалютные резервы сейчас находятся на максимальном уровне и составляют 43 млрд долларов.

Какую доходность принесут гривневые депозиты осенью. Ближе к концу сентября ситуация в сегменте банковских вкладов может значительно улучшиться. Речь идет о Ближе к концу сентября ситуация в сегменте банковских вкладов может значительно улучшиться. Речь идет о растущем интересе со стороны граждан к размещению средств на гривневых депозитах.

В Украине появится почтовый банк. В Верховную Раду Украины подали законопроект № 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, который открывает путь к началу работы почтового банка. Смилянский В Верховную Раду Украины подали законопроект № 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, который открывает путь к началу работы почтового банка. Смилянский рассказал детали законопроекта.

Компании-лидеры в сфере транспорта и почты. Наибольшую прибыль получила Укртранснефть, а самые большие убытки — Укрпочта.

«Национальный кешбэк». За две недели к программе «Национальный кешбэк» присоединилось более 1,2 За две недели к программе «Национальный кешбэк» присоединилось более 1,2 миллиона украинцев. Из них 638 тысяч активировали карты для выплат через мобильное приложение «Дія».

ПриватБанк расширил доставку карт еще на 5 стран.

Кстати, Украина заняла 5 место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг.

Основные проблемы бизнеса во время войны. В августе 2024 года по сравнению с июлем Индекс В августе 2024 года по сравнению с июлем Индекс Восстановления Деловой Активности (ИВДА) существенно ухудшился: с 0,13 до 0,08 (шкала от -1 до +1). При этом значение ИВДА осталось самым низким для микропредприятий и уменьшалось второй месяц подряд.

Кстати, заботиться о здоровье своей команды — это не только правильное решение, но и разумная инвестиция в успех вашей компании. Представьте, как удобно знать, что при необходимости ваши коллеги и вы получат качественную медицинскую помощь без лишних затрат. Оставляйте заявку на корпоративное ДМС и получите скидку 500 грн на каждого сотрудника и доступ к эксклюзивной программе лояльности!



Украинские беженцы в Польше лишатся некоторых выплат. Изменения в системе назначения и начисления социальных выплат в Польше, которые вступят в силу в октябре 2024 года, существенно повлияют на украинских мигрантов. Тысячи украинцев в Польше потеряют финансовую поддержку, которая Изменения в системе назначения и начисления социальных выплат в Польше, которые вступят в силу в октябре 2024 года, существенно повлияют на украинских мигрантов. Тысячи украинцев в Польше потеряют финансовую поддержку, которая предоставляется малолетним детям.

Что происходит с рынком недвижимости. В Украине за период январь-июнь 2024 года В Украине за период январь-июнь 2024 года наблюдается существенный рост объемов введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики ЛУН.

🧐 Также напомним, что на карте экономических фактов и рекордов Украины вы сможете посмотреть, чем интересен любой регион Украины:

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