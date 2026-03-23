День финансов: конец отопительного сезона в Киеве и новые правила начисления выплат ВПЛ Сегодня 17:45

Понедельник, 23 марта. Внутренне перемещенным лицам увеличили максимальный срок помощи, в Киеве завтра начнут отключать дома от отопления, а польский госбанк BGK готовится к выходу на украинский рынок.

Украинцы несут деньги в банки

По состоянию на 1 марта 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 651,0 млрд грн, что на 38,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца. Вклады в гривне составляют 1083,0 млрд грн, вклады в валюте — 568,0 млрд грн.

Польский госбанк BGK официально сможет работать в Украине

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. Банк сможет оказывать финансовую и техническую помощь правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям.

👛 Отметим, что кредит — это удобный финансовый инструмент, который можно использовать для разных целей: поддержки во время материальных проблем, инвестиции в обучение, покупке техники или запуске собственного дела. Он позволяет действовать уже сейчас, а не откладывать жизнь на потом.

Но прежде чем взять на себя дополнительные финансовые обязательства, нужно разобраться, как правильно пользоваться кредитом и что делать, если не можете выплатить долг. В новой статье расскажем, когда кредит действительно выгоден и о чем стоит помнить:

Конец отопительного сезона

Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон. Отключение жилых домов начнется уже со вторника, а заведения социальной сферы — больницы, роддома, школы, детские сады— будут отключаться по индивидуальным заявкам руководителей заведений.

Выплаты для ВПЛ

Правительство расширяет поддержку внутренне перемещенных лиц. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше. Независимо от дохода семьи, выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года.

Наиболее высокооплачиваемые должности

Как свидетельствуют данные исследования OLX Работа, среди вакансий на платформе самые высокие медианные зарплаты предлагают в рабочих профессиях, прежде всего в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики. Самая высокая медианная зарплата в феврале 2026 года зафиксирована для стоматолога — 150 тыс. грн. Строители и маляры могут рассчитывать на 50 тыс. грн, а токари — на 35 тыс. грн.

Ситуация на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после продуктивных переговоров с Тегераном. По словам Трампа, в течение последних двух дней США и Иран провели «хорошие и конструктивные» переговоры по двусторонним отношениям. Последующие встречи и обсуждения планируются в течение этой недели.

Со своей стороны министр финансов США Скотт Бессент заявил , что ослабление американских санкций против российской нефти принесет москве «незначительный» дополнительный доход в размере около 2 млрд долларов. Министр выразил убеждение, что ослабление нефтяных санкций способствует уменьшению доходов россии, поскольку этот шаг стабилизирует мировые цены на нефть, а значит, ограничивает потенциальные доходы москвы.

Кешбэк на горючее

С 20 марта украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках. Максимальная сумма кешбэка за горючее составляет до 1000 грн в месяц на человека. Для пользователей карт «Национальный кешбэк» ПриватБанка , которые уже активировали программу «Национальный кешбэк» в Дії, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

Международное энергетическое агентство предложило перечень шагов по сокращению потребления горючего, которые могут применить правительства, бизнес и домохозяйства. В публикации МЭА говорится о скорых решениях, которые помогут уменьшить давление на цены и смягчить экономические последствия перебоев на нефтяных рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

Штрафы за недостоверное декларирование

Продолжается ежегодная кампания декларирования. Подать электронные декларации за 2025 год необходимо до 31 марта 2026 года. Если в декларации обнаружены ошибки, то их можно исправить. Однако игнорирование сроков или предоставление недостоверных данных влечет юридическую ответственность. О размерах штрафов — рассказываем здесь

Тарифы на BankID

Национальный банк с 24 июня 2026 года планирует ввести тарификацию услуг системы BankID. Система работала бесплатно в течение четырех лет, однако теперь НБУ переходит к платной модели предоставления услуг. Тарифы будут применяться исключительно к участникам системы BankID и не будут распространяться на физических лиц.

Курс валют на этой неделе

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что на текущей неделе, 23−27 марта, курс доллара в Украине, вероятно, будет оставаться без резких изменений, хотя дневные колебания могут быть заметны.

Добавим, что НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 марта на 30% по сравнению с предыдущей неделей к рекордным в текущем году 1344,35 млн долларов.

