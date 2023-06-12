День финансов: компенсации пострадавшим от подрыва ГЭС, реструктуризация потребительских кредитов для ВПЛ, заработок в Instagram — Finance.ua

День финансов: компенсации пострадавшим от подрыва ГЭС, реструктуризация потребительских кредитов для ВПЛ, заработок в Instagram Сегодня 17:50

В понедельник, 12 июня, расскажем о компенсациях пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, новых условиях получения субсидий и о возможностях заработка в инстаграме.

Пострадавшим от взрыва ГЭС обещают компенсацию. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин в кратчайшие сроки Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин в кратчайшие сроки представит программу компенсаций жителям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что в настоящее время подтоплены более 4,3 тыс. зданий, площадь затопления уменьшается, но до природного уровня вода снизится ориентировочно только через 2 недели.

В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС вблизи Никополя просел участок железнодорожного полотна. Из-за этого пригородные поезда были ограничены.

Из-за подрыва гидроэлектростанции без электроснабжения остаются 22 населенных пункта на Николаевщине и деоккупированной части Херсонщины.

В Европейском Союзе понимают, что у Украины не было причин подрывать Каховскую гидроэлектростанцию, ответственность за теракт лежит на россии.

Проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге Украины после подрыва дамбы ГЭС. Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.

Возврат к довоенной системе налогообложения откладывается. Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что запланированная с 1 июля 2023 года отмена возможности для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода переносится. Пока что новая Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что запланированная с 1 июля 2023 года отмена возможности для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода переносится. Пока что новая дата введения изменений в Налоговый кодекс не известна.

Кстати, по данным Опендатабот, в Украине все еще используют льготное налогообложение 340 тысяч бизнесов.

Президент ввел новые санкции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 178 россиян. Лица, к которым применены санкции, связаны с судебной системой россии. Также Зеленский подписал закон № 9278 «О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов».

Получение субсидий планируется упростить. Минсоцполитики разрабатывает упрощенный механизм Минсоцполитики разрабатывает упрощенный механизм получения субсидий . Компенсации получат украинцы и на временно оккупированных территориях. «С 1 июля мы проведем верификацию, но хотим делать ее абсолютно автоматически, чтобы люди не испытали неудобств по поводу такой проверки», — сообщили в министерстве.

Закон о реструктуризации потребительских кредитов. Рада Рада поддержала законопроект , который предлагает на время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, которые состоят на учете как внутренне перемещенные лица, постоянно проживают или уехали с территории, на которой ведутся боевые действия, или ВОТ.

Также депутаты приняли в целом законопроект о защите прав потребителей, который гармонизирует законодательство Украины с европейскими нормами.

Рада сделала невозможными манипуляции при покупке и продаже электроэнергии.

Кроме того, в Кабмине придумали, как заставить украинцев погасить долги по кредитам.

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Самые высокие пенсии в Украине. В Украине В Украине самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство. Эти выплаты приходятся на 7,3% пенсионеров. На 1 января текущего года специальные пенсии в Украине в размере 96 196 грн получали бывшие судьи.

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