Рада унеможливила маніпуляції під час купівлі та продажу електроенергії — Finance.ua

Рада унеможливила маніпуляції під час купівлі та продажу електроенергії Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Рада унеможливила маніпуляції під час купівлі та продажу електроенергії

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі

«Після 3-х годин правок парламент прийняв у другому читанні законопроєкт № 5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про RЕМІТ). Це важливий євроінтеграційний законопроєкт для енергетики», — написав парламентарій.

Він додав, що за ухвалення документа у другому читанні проголосували 257 депутатів.

Відповідно до документа АТ «Оператор ринку» стає адміністратором збору й агрегації даних, що надаються учасниками ринку задля можливості здійснення регулятором моніторингу енергетичних ринків.

Закон імплементує в Україні Регламент ЄС № 1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) — набір європейських правил та практик, спрямований на запобігання зловживанням на енергетичному ринку. Це створює передумови для стабільного функціонування енергетичної системи України та її синхронізації до об'єднання енергетичних систем держав-членів ЄС ENTSO-E.

Документ передбачає відповідальність за маніпуляції компаній, що продають та купують електричну енергію на оптовому ринку (зокрема, йдеться про маніпулювання, торгівлю інсайдерською інформацією, використання переваг, пов’язаних з монопольним становищем тощо), у вигляді штрафів.

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Методика визначення зловживань і штрафів буде прийматись регулятором після консультації з Енергетичним співтовариством, і у перші 2 роки штрафи будуть накладатись після відповідних консультацій.

Максимальний штраф за маніпулювання — 460 млн грн; за нерозкриття інформації - до 46 млн грн.

Закон продовжує дію технічних умов та договорів pre-PPA на 1 рік. Таким чином, інвестори, які внаслідок вторгнення рф не змогли добудувати проєкти відновлюваної енергетики до кінця 2022 року, зможуть завершити роботи у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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