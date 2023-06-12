Глава Представництва ЄС про підрив дамби: "Докази провини рф очевидні" — Finance.ua

Глава Представництва ЄС про підрив дамби: "Докази провини рф очевидні" Сьогодні 14:34

У Європейському Союзі розуміють, що в України не було причин підривати Каховську гідроелектростанцію, відповідальність за теракт лежить на росії.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю телеканалу FREEДOM . Його запитали, чому деякі західні ЗМІ, висвітлюючи підрив гідроелектростанції, писали, що «Київ і Москва звинувачують один одного».

«Так, є журналістський протокол, який зобов’язує також надати слово протилежній стороні. Але ж ви бачите, як кілька високопоставлених політиків, таких як президент Євроради Шарль Мішель, високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель абсолютно чітко заявили — це може бути тільки росія», — відповів Маасікас.

Він зазначив, що ЗМІ дали не тільки позицію спікера путіна Дмитра Пєскова, але і різних експертів, які вважають, що вина лежить тільки на росії. «І це очевидно, оскільки ця дамба знаходиться під незаконною російською окупацією. Вони в будь-якому випадку несуть за це відповідальність», — додав він.

Маасікас зазначив, що світ знає, яка сторона більше піклується про людей у цій ситуації. «Ймовірно, як і завжди, росіяни не візьмуть на себе відповідальність, і не визнають, що зробили це. Але докази очевидні», — зазначив він.

УНІАН За матеріалами:

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