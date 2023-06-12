Через підрив Каховської ГЕС без електропостачання залишаються 22 населені пункти, — Міненерго — Finance.ua
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Через підрив Каховської ГЕС без електропостачання залишаються 22 населені пункти, — Міненерго

Енергетика
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Через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції без електропостачання залишаються 22 населені пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини.
Про це повідомляє Міністерство енергетики, передають Українськi Новини.
«На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. У Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. У деокупованій частині області через підтоплення — без світла 8 населених пунктів. На Миколаївщині залишаються знеструмленими 13 населених пунктів», — йдеться в повідомленні.
Через інтенсивні обстріли, зокрема із застосуванням ударних дронів, пошкоджено лінії електропередачі у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях.
При цьому через негоду фіксувалися знеструмлення у Львівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях.
Згідно з повідомленням, більшість споживачів заживлено.
У Запорізькій області ракетно-бомбовим ударом зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об'єктів, пошкоджено автотранспорт.
Зазначається, що енергетична система працює стабільно.
За матеріалами:
Українські Новини
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