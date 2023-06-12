Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує — Finance.ua

Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує

Держава щороку закладає бюджет на виплати пенсіонерам. Так, у держбюджеті на 2023 рік передбачено 442,3 млрд. гривень на фінансування пенсійного забезпечення та соціального захисту.

Який максимальний розмір пенсії в Україні

В Україні найвищими вважаються пенсії від десяти тисяч гривень. Однак їх одержує меншість.

Ці виплати припадають на 7,3% пенсіонерів, або на 776 328 осіб. Середній розмір таких пенсій становить 14 676 гривень, а максимальний — 20 930 гривень.

Читайте також Українцям перерахували пенсії. Які категорії отримають на 1200 грн більше

Крім того, в Україні є спеціальні пенсії для окремих категорій громадян, для яких виплати розраховувалися за іншими правилами. Як повідомив міністр соціальної політики Микола Шамбір, призначення всіх спецпенсій, крім військових, скасовано, а вже призначені перераховуватися не будуть.

Раніше в Україні діяло кілька спеціальних пенсійних режимів:

для колишніх військових та силовиків;

для «чорнобильців»;

для колишніх прокурорів;

для колишніх держслужбовців;

для колишніх суддів.

За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня поточного року спеціальні пенсії в Україні у розмірі 96 196 грн отримували 3594 колишні судді.

Де пенсії найвищі

Як повідомили у Пенсійному фонді в середині квітня, найвищі середні пенсії у:

Києві - 7129 грн;

Донецькій області - 6560 грн;

Луганській області - 6049 грн;

Дніпропетровській області - 5804 грн.

Найменші пенсії у Тернопільській (3998 гривень), Закарпатській (4164 гривні) та Чернівецькій (4182 гривні) областях.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.