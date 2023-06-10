Українцям перерахували пенсії. Які категорії отримають на 1200 грн більше — Finance.ua

Українцям перерахували пенсії. Які категорії отримають на 1200 грн більше Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

В Україні у червні перерахують виплати працюючим пенсіонерам. Перерахунок відбудеться заднім числом (мав пройти у квітні, але затримався через відсутність статистики). Українці на заслуженому відпочинку, які продовжили працювати, отримають у червні гроші одразу за кілька місяців.

Зокрема, як розповіла в ефірі «Суспільного» директор департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко, для кожного пенсіонера надбавка буде індивідуальною. Вона може бути і 100, і 1200 грн (залежно від стажу та зарплати). Щоправда, для збільшення в 1200 грн зарплата пенсіонера має бути в рази вищою за середню. За правилами пенсіонерам, які працювали, кожні два роки перераховують виплати з урахуванням оновленого стажу.

Навіть якщо працювати на пенсії лише кілька місяців, через 24 місяці після призначення пенсії, її розмір збільшать з урахуванням додаткового стажу. Найбільше отримають українці, які працювали на пенсії усі два роки та отримували високу білу зарплату.

«Підвищення для кожного буде своїм. Може бути і 100 грн, і 1000 і 1200 грн. Враховуються не лише ті два роки», — розповідає Охріменко. В Україні з 2000 року підраховується зарплата для розрахунку пенсії кожного працюючого.

Наступне підвищення очікується у липні 2023-го. Постанова КМУ № 168 передбачає індексацію пенсій для тих, хто вийшов за особливими умовами (науковці, чиновники, журналісти тощо). При цьому зараз чиновники, вчені виходять на пенсію за загальними правилами, проте ті, хто встиг скористатися спеціальними умовами, також претендують на індексацію своїх виплат.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300−570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

А з 1 липня на доплату до пенсії у розмірі 1000 грн. у червні можуть претендувати українці, які на даний момент отримують пенсію у розмірі 5842 грн. та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. Йдеться про українців, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

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