Нові методи покарання: як злісних боржників хочуть змусити погасити кредити — законопроєкт — Finance.ua
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Нові методи покарання: як злісних боржників хочуть змусити погасити кредити — законопроєкт

Казна та Політика
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Нові методи покарання: як злісних боржників хочуть змусити погасити кредити — законопроєкт
Нові методи покарання: як злісних боржників хочуть змусити погасити кредити — законопроєкт
В Україні хочуть заборонити боржникам продавати автомобілі та нерухомість. Крім того, у межах виконавчого провадження зможуть забрати гроші з депозитного рахунку.
Про це йдеться у законопроєкті «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження» № 9363.
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У документі пропонується запровадити обов’язкову перевірку під час перереєстрації чи зняття з обліку транспортного засобу наявності відомостей про його власника у Єдиному реєстрі боржників.
У разі, якщо дані власника авто внесені до реєстру, йому відмовлять у реєстрації, а відомості про це повідомлять державному чи приватному виконавцю.

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Кабінет міністрів, який подав законопроєкт, також пропонує перевіряти наявність відомостей у Єдиному реєстрі боржників про власників нерухомості під час звернення до нотаріату з метою відчуження майна або передавання його у заставу.
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Крім того, уряд пропонує зобов’язати банки та небанківські компанії, які надають платіжні послуги, перевіряти у реєстрі своїх клієнтів та повідомляти про відкриття чи закриття боржниками депозитів та електронних гаманців.
Також, у разі ухвалення документа, вони будуть зобов’язані повідомити про це державного чи приватного виконавця, який ухвалює рішення про накладення арешту.
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«Заходи примусового виконання рішень, зокрема, щодо звернення стягнення на майно (механізму накладення арешту на майно (кошти), здійснення реєстрації обтяжень), застаріли та вимагають осучаснення шляхом цифровізації та оптимізації процесів звернення стягнення на майно боржника», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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