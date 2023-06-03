В Україні почали блокувати рахунки пенсіонерів за комунальні борги — Finance.ua

В Україні почали блокувати рахунки пенсіонерів за комунальні борги
В Україні у травні 2023 року повернулись масові арешти банківських рахунків за різні борги. Блокують кошти навіть пенсіонерів, які не розрахувались за житлово-комунальні послуги.
Про те, чи законні такі дії щодо пенсіонерів, повідомляє профільний портал Napensii.
Як розповіли представники українських банків, на період воєнного стану пенсійні рахунки мають бути захищені, а подібні блокування можуть бути просто помилковими.
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У пресслужбі одного з банків порадили, що робити, якщо пенсійний рахунок було заблоковано органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями.
Для цього необхідно звернутися до виконавця з довідкою про те, що рахунок призначений для отримання пенсійних коштів. Після цього його повинні розморозити.
Також, за правилами, мають знімати арешти на суму у розмірі 13,4 тис. грн зі звичайних рахунків.
При цьому сама фінустанова не має права знімати арешти із рахунків. Це можуть робити виключно судові виконавці.
Операції із заблокованими рахунками
Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що із заблокованих рахунків дозволено, окрім користування сумою у 13,4 тис. грн на місяць, сплачувати податки та збори.
У разі якщо арештовано кошти на декількох рахунках чи за наявності не одного виконавчого провадження, то дозволяється визначити тільки один рахунок в одній фінустанові для операцій.
Щоб визначити такий рахунок, потрібно звернутися у виконавчі органи, які арештували кошти, із заявою. Її можна подати у паперовій та електронній формі.
Зміни щодо примусового стягнення боргів та арештів банківських рахунків 🧐
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