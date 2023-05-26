Переваги одержання пенсії через банки — Finance.ua

Переваги одержання пенсії через банки
Право вибору способу отримання виплат завжди залишається за пенсіонером. Однак, перш ніж писати заяву про переведення вашої пенсії до банку та відкриття банківського рахунку, варто переконатися в його надійності.
Про це пише ФінКульт.
Користуватись послугами банківської установи можна не тільки для відкриття поточного рахунку та нарахування відсотків за депозитом, а й для отримання соціальних виплат.
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За статистичними даними Пенсійного фонду України, вже 7,2 млн осіб отримують пенсії через банківські установи.
Переваги одержання пенсії через банки:
- пенсійна виплата зараховується банком на рахунок пенсіонера впродовж одного операційного дня після перерахування її Пенсійним Фондом;
- банківський рахунок є зручною можливістю для оплати комунальних платежів, товарів та послуг дистанційно. У випадку зміни місця проживання, можна продовжувати отримувати пенсійні виплати, які зберігаються на банківській картці;
- контролювати витрати та надходження коштів на пенсійний банківський рахунок зручно за допомогою СМС-повідомлень. Їх банк може надсилати за кожною фінансовою операцією;
- у разі від'їзду на лікування або відпочинок не виникає необхідності брати з собою значну суму коштів готівкою. Розгалужена мережа банкоматів допоможе отримати пенсійні кошти при потребі в будь-який час;
- отримання пенсії в банку дозволяє зберігати гроші в безпечному місці.
Оскільки банківська картка видається банком на умовах договору банківського рахунку, то кошти на ній гарантуються Фондом гарантування вкладів у випадку, якщо банк визнають неплатоспроможним.
Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника або які надійшли для вкладника на умовах: договору банківського рахунку та договору банківського вкладу/депозиту.
Довідка Finance.ua:
- пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. На даний час максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень;
- внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400−600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень;
- серед регіонів України найвищі пенсії у Києві — 7 129 грн. Далі йдуть Донецька (6 560 грн), Луганська (6049 грн) та Дніпропетровська області (5 804 грн).
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