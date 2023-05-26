Переваги одержання пенсії через банки — Finance.ua

Переваги одержання пенсії через банки Сьогодні 17:02 — Фінтех і Картки

Переваги одержання пенсії через банки, Фото: freepik.com

Право вибору способу отримання виплат завжди залишається за пенсіонером. Однак, перш ніж писати заяву про переведення вашої пенсії до банку та відкриття банківського рахунку, варто переконатися в його надійності.

Про це пише ФінКульт.

Користуватись послугами банківської установи можна не тільки для відкриття поточного рахунку та нарахування відсотків за депозитом, а й для отримання соціальних виплат.

За статистичними даними Пенсійного фонду України, вже 7,2 млн осіб отримують пенсії через банківські установи.

Переваги одержання пенсії через банки:

пенсійна виплата зараховується банком на рахунок пенсіонера впродовж одного операційного дня після перерахування її Пенсійним Фондом;

банківський рахунок є зручною можливістю для оплати комунальних платежів, товарів та послуг дистанційно. У випадку зміни місця проживання, можна продовжувати отримувати пенсійні виплати, які зберігаються на банківській картці;

контролювати витрати та надходження коштів на пенсійний банківський рахунок зручно за допомогою СМС-повідомлень. Їх банк може надсилати за кожною фінансовою операцією;

у разі від'їзду на лікування або відпочинок не виникає необхідності брати з собою значну суму коштів готівкою. Розгалужена мережа банкоматів допоможе отримати пенсійні кошти при потребі в будь-який час;

отримання пенсії в банку дозволяє зберігати гроші в безпечному місці.

Оскільки банківська картка видається банком на умовах договору банківського рахунку, то кошти на ній гарантуються Фондом гарантування вкладів у випадку, якщо банк визнають неплатоспроможним.

Кожному вкладнику Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника або які надійшли для вкладника на умовах: договору банківського рахунку та договору банківського вкладу/депозиту.

Довідка Finance.ua:

пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. На даний час максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень;

внаслідок березневої індексації пенсій виплати пенсіонерам в Україні зросли на 400−600 гривень, а розмір середньої пенсії досяг 5300 гривень;

серед регіонів України найвищі пенсії у Києві — 7 129 грн. Далі йдуть Донецька (6 560 грн), Луганська (6049 грн) та Дніпропетровська області (5 804 грн).

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