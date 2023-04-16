Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані — Finance.ua

Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 238 гривень.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

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Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві — 7 129 грн. Далі йдуть Донецька (6 560 грн), Луганська (6049 грн) та Дніпропетровська області (5 804 грн).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 грн), Закарпатській (4 164 грн) та Чернівецькій (4 182 грн) областях.

Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

торік загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 мільярда гривень, з них на пенсійні виплати пішло 97,3%. Для порівняння, видатки ПФУ протягом 2021 року становили 520,9 млрд грн;

2,32 млн пенсіонерів отримують виплати через «Укрпошту»;



Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсії за вислугу років, призначені на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення», до досягнення одержувачами пенсійного віку не перераховуються.



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