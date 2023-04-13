Видатки Пенсійного фонду торік зросли до понад 590 мільярдів: середній розмір пенсії — Finance.ua

Видатки Пенсійного фонду торік зросли до понад 590 мільярдів: середній розмір пенсії Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Торік загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 мільярда гривень, з них на пенсійні виплати пішло 97,3%. Для порівняння, видатки ПФУ протягом 2021 року становили 520,9 млрд грн.

Про це йдеться у звіті ПФУ.

«У 2022 році загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 млрд грн, що на 69,2 млрд грн, або на 13,3%, більше, порівняно з 2021 роком», — зазначається в документі.

Фонд забезпечив виплату пенсій 10,7 млн громадян на загальну суму 574,3 млрд грн, у тому числі з урахуванням особливостей виплати пенсій на період введення воєнного стану.

Зокрема, було призначено 390,9 тис. нових пенсій. А також проведено 25 видів масових перерахунків пенсій: з січня, березня, квітня, липня, жовтня та грудня 2022 року.

Середній розмір пенсії протягом року зріс із 3 991,53 грн на 1 січня 2022 року до 4 622,59 грн на 1 січня 2023.

Згідно із оприлюдненими даними, із загальної суми, крім видатків на пенсійні виплати, кошти спрямовували на:

видатки на виплату житлових субсидій та пільг — 6,4 млрд грн (1,1%);

видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань — 0,8 млрд грн (0,2%);

інші видатки — 8,6 млрд грн (2,5 млрд грн — на оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат (0,4%), 6,1 млрд грн — на адміністративні витрати, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України (1,0%).

Видатки, які фінансуються за рахунок власних коштів, забезпечувались надходженням цих коштів на 100,1% — на 9,1% більше, порівняно з 2021 роком.

Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду України в 2022 році становили 620,4 млрд грн (без урахування залишку на початок року). Порівняно з 2021 роком загальні доходи зросли на 108,6 млрд грн, або на 21,2%.

У структурі загальних доходів 403,9 млрд грн (65,1%) становили власні доходи, які зросли на 69,8 млрд грн, або на 20,9%, до 2021 року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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