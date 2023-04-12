Пенсії для українців: рейтинг банків станом на квітень (інфографіка) — Finance.ua

Пенсії для українців: рейтинг банків станом на квітень (інфографіка) Вчора 16:00 — Фондовий ринок

Пенсії для українців: рейтинг банків станом на квітень (інфографіка)

Як повідомляє Пенсійний фонд України, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках станом на 1 квітня 2023 року склала 8,349 млн осіб.

2,32 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».

Перше місце посідає посідає ПриватБанк , його частка становить 54,2% — 4,557 млн осіб.

На другому місці державний державний Ощадбанк (35,7%, пенсії одержують 2,991 млн осіб).

Третє місце — Райффайзен Банк , в якому пенсії отримують 328,6 тисячі осіб (3,9%). В інших банках отримують виплати 507,9 тисячі осіб (6,0%).

не перераховуються. Нагадаємо, як повідомляє Пенсійни фонд України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсії за вислугу років, призначені на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення», до досягнення одержувачами пенсійного віку

Це, зокрема, педагоги, медичні працівники, працівники авіації, які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і працюють / працювали на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років.

Довідка Finance.ua:

За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.



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