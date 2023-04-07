Чи всім працюючим пенcіонерам з 1 квітня перерахують пенсію — Finance.ua

Чи всім працюючим пенcіонерам з 1 квітня перерахують пенсію Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

віку не перераховуються. Як повідомляє Пенсійни фонд України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсії за вислугу років, призначені на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення», до досягнення одержувачами пенсійного

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Це, зокрема, педагоги, медичні працівники, працівники авіації, які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і працюють / працювали на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років.

Важливо, що після призначення пенсії за вислугу років пенсіонер може отримувати пенсію та працювати, крім роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Нагадаємо, що станом на 06 квітня профінансовано:

15,8 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 3,9 млрд грн — через АТ «Укрпошта», 11,9 млрд грн — через уповноважені банки;

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4,5 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;

1216,8 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 219,5 млн грн — на оплату лікарняних.

У квітні надано 191 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Довідка Finance.ua:

Для того, щоб докупити стаж за попередній період, необхідно укласти Договір про добровільну сплату єдиного внеску з органом податкової служби за місцем проживання.

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