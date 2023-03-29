Чим відрізняються мінімальний розмір пенсії та мінімальний розмір пенсійної виплати — пояснення ПФУ — Finance.ua

Чим відрізняються мінімальний розмір пенсії та мінімальний розмір пенсійної виплати — пояснення ПФУ Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Чим відрізняються мінімальний розмір пенсії та мінімальний розмір пенсійної виплати — пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли , чим відрізняються мінімальний розмір пенсії та мінімальний розмір пенсійної виплати.

Мінімальний розмір пенсії

Це визначена законодавством для певної категорії пенсіонерів мінімальна пенсія — величина, до якої встановлюються належні пенсіонеру надбавки, підвищення, доплати до пенсій (наприклад, доплата за понаднормовий стаж, підвищення ветерану війни, надбавка на догляд, цільова грошова допомога, щомісячна компенсаційна виплата, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інше).

Мінімальний розмір пенсійної виплати

Виплата гарантується законодавством певним категоріям пенсіонерів. Це розмір виплати з урахуванням встановлених до пенсій надбавок, підвищень та доплат.

Понад мінімальну пенсійну виплату в межах максимального розміру пенсії встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (з 01 січня 2023 року — 20 930 гривень).

Довідка Finance.ua:

дистанційно подати заяву на призначення пенсії можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

у березні більшості груп пенсіонерів проіндексували виплати. Деяких пенсіонерів чекає підвищення з квітня, однак є й ті, кого оминула індексація;

у Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

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