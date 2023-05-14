Який максимальний розмір пенсії за вислугу років — Finance.ua

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Який максимальний розмір пенсії за вислугу років

Особисті фінанси
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Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
Який максимальний розмір пенсії за вислугу років
Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.
Про це в інтерв'ю ТСН розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.
За його словами, умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія.
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Щодо перерахунків пенсій за вислугу років, то вони проводяться і сьогодні, за загальними визначеними правилами.
Максимальний розмір пенсії за вислугу років, незалежно від закону, згідно з яким призначається така пенсія, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. На даний час максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні група народних депутатів на чолі з керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією розробила законопроєкт про пенсійну реформу (№ 9212). У результаті на кожного працюючого відкриють особистий пенсійний рахунок, а гроші з цього рахунку можна буде отримувати зі звичайною пенсією після виходу на заслужений відпочинок;
  • українці, які працюють у Польщі, мають право отримати пенсію. Мінімальний розмір виплати становить 1544 злотих (близько 14 тис. грн). Однак для цього чоловік повинен мати не менше 20 років стажу, а жінка — 15 років.

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За матеріалами:
ТСН
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