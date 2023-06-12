"Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе — Finance.ua
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"Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах далекого прямування.
Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.
Квитки у жіночі вагони можна придбати тільки у мобільному додатку з 30 червня 2023 року. Йдеться про наступні напрямки:
  • № 16 «Харків-Ясіня»;
  • № 81 «Київ-Ужгород»;
  • № 41 «Дніпро-Трускавець».
Наприклад, у поїзді «Дніпро-Трускавець» жіночі купе розміщені у вагоні № 8, однак не відомо, чи весь вагон буде відведено під місця для жінок.
Вартість квитка у вагон така сама, як і в інших.
Раніше «Укрзалізниця» обіцяла впровадити жіночі купе у потягах далекого прямування. Їхати в них також мають право жінки з синами до 6 років.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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