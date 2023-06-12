В Україні планують спростити механізм отримання субсидій на комуналку — Finance.ua
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В Україні планують спростити механізм отримання субсидій на комуналку

Казна та Політика
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Міністерство соціальної політики розробляє спрощений механізм отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Компенсації отримують українці й на тимчасово окупованих територіях.
«Ми робимо цифровий інструмент, де людина тільки звертається з короткою заявкою про бажання отримати субсидію і вказує решту членів родини. А ми вже самі шукаємо інформацію про доходи членів родини, майно і так далі», — повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
За її словами, у Пенсійному фонді заведено особисті кабінети для всіх надавачів послуг.
«Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою по надавачах, реєструючи проактивно надавачів послуг», — повідомила Жолнович.
Вона також розповіла, що і на окупованих територіях громадяни також отримують субсидії, оскільки вона монетизована і приходить на картки. Проте, вже в середині літа буде проведена стандартна перевірка і перерахунок отриманих субсидій.
«З 1 липня ми проведемо верифікацію, але хочемо робити її абсолютно автоматично, щоб люди не відчули незручностей щодо такої перевірки», — пояснила Жолнович.
Вона зазначила, що постраждалим від затоплення мешканцях Херсонщині, чиї будинки зруйновані, не потрібно буде повертати кошти, які вже отримані.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 червня був введений єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні за кВт/год. Замість 1,44 грн та 1,68 грн за кВт-год;
  • за словами міністра енергетики Германа Галущенко, субсидія на покриття тарифів збільшиться. Це відбудеться з огляду на те, що стане більше людей, яким така субсидія будет потрібна після зростання тарифу.

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За матеріалами:
УНІАН
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