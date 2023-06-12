В уряді обіцяють програму компенсацій постраждалим від підриву ГЕС — Finance.ua

В уряді обіцяють програму компенсацій постраждалим від підриву ГЕС Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

В уряді обіцяють програму компенсацій постраждалим від підриву ГЕС

Кабінет міністрів у найкоротші строки представить програму компенсацій мешканцям, що постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради з очільниками ОВА та головами громад щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

«Обговорили нагальні питання. Зокрема, продовження евакуаційних робіт, організацію підвозу технічної та питної води в громади, забезпечення моніторингу якості води та її очищення для убезпечення від епідемій», — написав прем'єр.

Голова уряду зауважив, що наразі підтоплені понад 4,3 тис. будівель, площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно тільки за 2 тижні.

За його словами, під час наради було визначено першочергові завдання з ліквідації наслідків теракту. По-перше, уряд має оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів та компенсацій.

«Друге, на доручення президента Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування», — написав Шмигаль.

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Крім того, уряд має проаналізувати потреби кожної громади у воді та підготувати швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання.

«У короткостроковому пріоритеті — артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни маємо розпочати будівництво нових водогонів та насосних станцій. Дав відповідні доручення керівникам ОВА та профільним міністрам. Очікую вже наступного тижня подання на розгляд уряду відповідних проєктів рішень», — додав Шмигаль.

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