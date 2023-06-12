Президент запровадив санкції проти осіб, пов'язаних із судовою системою рф — Finance.ua

Президент запровадив санкції проти осіб, пов'язаних із судовою системою рф
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 178 росіян.
Про це свідчить текст опублікованого на сайті глави держави указу № 321/2023.
Особи, до яких застосовані санкції, пов’язані з судовою системою росії. Зокрема, у санкційному списку є голова Конституційного суду рф Валерій Зорькін, а також інші чинні російські та окупаційні судді.
У рішенні РНБО зазначається, що пропозиції про введення санкцій були внесені Службою безпеки. Обмеження введено на п’ять років.
Санкції передбачають:
- блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- повне припинення торговельних операцій;
- припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
- заборону на набуття у власність земельних ділянок.
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