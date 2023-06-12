Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат

150
Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат
Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат
Заплановане з 1 липня 2023 року скасування можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу переноситься.
Про це повідомив в Телеграмі народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Місце для вашої реклами
«Скасування „єдиного податку 2%“, скасування пільги по сплаті податку для 1-ї та 2-ї групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО. Всього цього з 1 липня не буде», — написав депутат.
Железняк зазначив, що поки нова дата введення змін до Податкового кодексу не відома.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомлялося, 29 травня 2023 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, які направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування;
  • в Україні все ще використовують пільгове оподаткування 340 тисяч бізнесів. Вже з липня пільга може бути скасована, а компанії та ФОПи будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Також повернуться штрафи за роботу без касових апаратів/РРО. Наприкінці травня Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроект.

Як сплачувати податки в Україні у 2023 році

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.