Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат — Finance.ua

Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат Сьогодні 13:05

Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат

Заплановане з 1 липня 2023 року скасування можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу переноситься.

Про це повідомив в Телеграмі народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Скасування „єдиного податку 2%“, скасування пільги по сплаті податку для 1-ї та 2-ї групи, відновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО. Всього цього з 1 липня не буде», — написав депутат.

Железняк зазначив, що поки нова дата введення змін до Податкового кодексу не відома.

Довідка Finance.ua:

як повідомлялося, 29 травня 2023 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, які направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування;

в Україні все ще використовують пільгове оподаткування 340 тисяч бізнесів. Вже з липня пільга може бути скасована, а компанії та ФОПи будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Також повернуться штрафи за роботу без касових апаратів/РРО. Наприкінці травня Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроект.



Укрінформ За матеріалами:

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