Зеленський підписав закон про відзначення в Україні 8 травня Дня пам'яті та перемоги — Finance.ua

Зеленський підписав закон про відзначення в Україні 8 травня Дня пам'яті та перемоги Сьогодні 15:56 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9278 «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років».

Відповідно до картки законопроекту , 12 червня 2023 р. його повернуто у парламент з підписом глави держави, який був ініцатором законопроекту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нардеп Ярослав Железняк підкреслив, що відтепер «відповідно 8 травня вихідний день замість 9-го травня (Дня Європи)».

Як повідомляв УНІАН, з 2015 року 8 травня в Україні відзначали День пам’яті та примирення відповідно до закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років», а 9 травня залишився Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи — свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

Одночасно Зеленський подав до ВРУ як невідкладний для позачергового розгляду законопроект про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років. Зокрема, законопроектом ппропонується встановити 8 травня вихідним днем, а 9 травня — робочим.

УНІАН За матеріалами:

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