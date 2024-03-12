День финансов: «клуб белого бизнеса», модели экономического бронирования, правила вывоза валюты за границу — Finance.ua

День финансов: «клуб белого бизнеса», модели экономического бронирования, правила вывоза валюты за границу Сегодня 17:50

Вторник, 12 марта. Кому из предпринимателей обещают преимущества, и сколько украинцев вынуждены брать кредиты, чтобы дотянуть до зарплаты.

«Клуб белого бизнеса». В Верховной Раде для улучшения бизнес-климата В Верховной Раде для улучшения бизнес-климата был разработан проект закона о «клубе белого бизнеса». Суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

сумма убытков украинских компаний из-за блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе составила 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию — это почти 700 тыс. евро убытков в среднем. Добавим, что по данным ЕБА, общаяиз-за блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе составила 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию — это почти 700 тыс. евро убытков в среднем.

Изменения в Кабмине. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в Кабинете Министров в ближайшее время. По его словам, некоторые шаги состоятся в ближайшее время, но в большинстве своем они направлены на аккумуляцию дополнительных денег, дополнительного ресурса.

Экономическое бронирование. В Раде В Раде предложили две модели экономического бронирования. Первая — это ранее озвученная модель «о 35 тысячах гривен зарплаты». Над второй ведется работа, и она заключается в уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо иных критериев.

Ограничение для уклонистов в новом законопроекте. Профильный парламентский комитет Профильный парламентский комитет проголосовал за исключение из текста документа предложения о заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась. Кстати, по словам Зеленского,ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

Бюджетный запрос США. Белый дом Белый дом объявил президентский бюджетный запрос на 2025 год, в него вошли $482 млн на поддержку Украины и $1,5 млрд — на противодействие рф. В США надеются, что эти деньги вместе с дополнительным финансированием помогут восстановить экономику Украины.

Что произойдет с курсом доллара. Финансовые аналитики в марте 2024 года Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз относительно курса доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ожидали курс 40,29 грн/доллар. Население Украины в феврале ожидало курс 39,84 грн/доллар, а банкиры в январе прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.

Вывоз валюты за границу. Украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. За нарушение таможенных правил Украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. За нарушение таможенных правил ответственность разная и зависит от его серьезности и законодательства для каждого конкретного государства.

«Дотянуть» до зарплаты. Эксперты Эксперты утверждают , что в Украине большей половине граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждены брать микрокредиты. 7% опрошенных украинцев признались, что берут микрокредиты под огромные проценты для того, чтобы решить неотложные материальные проблемы и дожить до следующей зарплаты.

А вот где люди не так часто задумываются, как же дожить до зарплаты, так это в скандинавских странах. По крайней мере, так говорят рейтинги самых счастливых стран мира. Финляндия уже много лет занимает первое место. За ней в тройке лидеров Дания и Исландия, а Швеция и Норвегия занимают 6 и 7 место. В чем же секрет счастья нордических стран — узнавайте в новом видео на нашем YouTube-канале:

Украинцы возвращают деньги в банки. По По данным НБУ, объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен). Таким образом, украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

Ответственность за обход санкций ЕС. Депутаты Европарламента Депутаты Европарламента одобрили директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Благодаря такому решению будет введено общее определение нарушений и минимальные наказания за них. Также Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию в связи с выплатой Венгрии 10,2 млрд евро.

Стоимость КАСКО. Страхование КАСКО — это надежный способ защиты вашего автомобиля от непредвиденных ситуаций. Определение стоимости полиса зависит от многих факторов. В новой статье Finance.ua рассказывает, как рассчитываются тарифы КАСКО и что влияет на конечную цену страховки:

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