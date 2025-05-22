День финансов: КЭП в monobank, мультишеринг документов в «Дії», изменения в ПДД — Finance.ua

День финансов: КЭП в monobank, мультишеринг документов в «Дії», изменения в ПДД Сегодня 17:45

Четверг, 22 мая. Что на самом деле изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей, и какое авто выгоднее выбрать в 2025 году.

Сервис мультишеринга документов в «Дії»

С начала июня в приложении «Дія» заработает мультишеринг документов. Благодаря мультишерингу компании смогут быстро получать полный пакет необходимых документов от клиентов без ксерокопий, сканов или ручной отправки файлов.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на портале «Дія» появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта.

monoКЕП от monobank

monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП.

Бронирование работников

На сегодняшний день подавать данные для бронирования работников может только руководитель предприятия, имеющего доступ к «Дії». Это усложняет процесс для компаний с иностранным менеджментом, даже если они имеют статус критически важных. Поэтому Минцифры разрабатывает новую процедуру бронирования работников для предприятий, руководители которых — иностранные граждане.

Изменения в ПДД

В Украине ужесточили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство «изменений» в Правилах дорожного движения, в частности, по остановкам на автомагистралях и требованиям к освещению авто, действительно действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение — усиление контроля над техническим осмотром коммерческого транспорта, рассказал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

Как сообщил Укравтопром, в текущем году в Украине заработает система автоматической фиксации проезда на запрещенный сигнал светофора. Новую функцию получат уже установленные камеры автофиксации нарушений ПДД.

📢 Сегодня выбор транспорта становится все больше финансовым вызовом. Противостояние между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания уже давно перестало быть исключительно техническим вопросом. Что выгоднее купить в 2025 году: электрокар или авто с традиционным типом двигателя — рассказываем в новом материале:

Помощь Украине

Украина с начала полномасштабной войны получила более $133 млрд помощи от партнеров. Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала войны по всем возможным направлениям. С февраля 2022 года размер прямой бюджетной помощи от Германии достигает $1,7 млрд, Канады — $7,1 млрд.

Пошлины на продукцию из рф и беларуси

Евродепутаты одобрили предложение Еврокомиссии о повышении на 50% пошлин на сахар, уксус, муку и корма из россии и беларуси, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну. Нововведение не затрагивает российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны, которые, как объясняют в Еврокомиссии, «соответствуют обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире».

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла ряд решений в защиту украинских производителей от недобросовестного импорта.

Курс доллара летом

В течение марта-апреля 2025 года официальный курс гривны к евро резко вырос, доллар стабилизировался на уровне 41,5 грн/долл. в среднем. По мнению экономиста Алексея Плотникова, гривна продолжит девальвировать, но без неожиданных обвалов. Обмен небольшой суммы не приведет к ощутимым потерям на колебании показателей, следовательно, стоит учитывать индивидуальные потребности.

ЕС продолжает покупать российские энергоносители

Европейский Союз на протяжении 2024 года, несмотря на значительное сокращение потребления российских энергоносителей, заплатил за них 23 миллиарда евро. Еврокомиссия планирует постепенно вывести российский газ с рынков ЕС до 2027 года, а все остальные источники энергии — до 2030 года.

Соцгарантии для срочников и курсантов

Кабмин согласовал законопроект, который усиливает социальные гарантии для военнослужащих базовой и срочной службы. Документ предусматривает расширение пакета государственной защиты на новую категорию — военных базовой службы, а также на срочники, которые по разным причинам остаются на службе.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на зарплаты военнослужащим с начала года израсходовали более 365 млрд грн.

Условия получения субсидий

Минсоцполитики предлагает упростить доступ к субсидиям для тех, кто воспитывает детей в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Субсидии предлагают предоставлять даже в случаях, которые ранее являлись основанием для отказа.

Дерегуляция бизнеса

Правительство поддержало законопроект об отмене 63 дублирующих и неактуальных требований госрегулирования к бизнесу. Этот пакет был сформирован на основе предложений министерств, бизнеса и экспертов. Также предлагается отменить административную ответственность за нарушение норм, утративших силу.

Страны с наибольшим размером теневой экономики

В странах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП, оценивая ее в 42,4%. Для сравнения, в богатых странах этот показатель падает до 5,9% ВВП, причем ОАЭ имеют наименьшую долю в целом. Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете, а теневая экономика составляет 64,5% ВВП.

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