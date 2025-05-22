Стоимость зарядки электрокара vs стоимость горючего для авто с ДВС: что выгоднее в Украине — Finance.ua

Стоимость зарядки электрокара vs стоимость горючего для авто с ДВС: что выгоднее в Украине Сегодня 20:00 — Личные финансы

Стоимость зарядки электрокара vs стоимость горючего для авто с ДВС: что выгоднее в Украине

Противостояние между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уже давно перестало быть исключительно техническим вопросом. Сегодня выбор транспорта становится все более финансовым вызовом.

Один из главных аргументов в пользу электромобилей — дешевизна «заправки». Впрочем, стоит отметить, что количество зарядных станций в Украине все еще не на 100% покрывает общее количество «зеленых» авто, хотя и в последнее время ситуация с этим значительно улучшилась — особенно в крупных городах и на основных магистралях.

Впрочем, в отдаленных регионах зарядная инфраструктура все еще развивается, что может создавать определенные трудности для владельцев электромобилей, часто путешествующих за пределы городов.

Другое дело — заправки, расположенные едва ли не на каждые 100 метров. В этом случае вообще нет разницы, где именно ты едешь — в городе или вдали от цивилизации… Заправка найдется для каждого.

Сколько стоит зарядить электрокар

Если же принимать во внимание цены, то средняя цена на электроэнергию для «зеленых» машин на основных сетевых электростанциях составляет 14,8 грн/1 кВт-ч за медленную зарядку. Если хотите зарядить свой электромобиль быстрее, в таком случае нужно будет отдать 17,4 грн/1 кВт-ч. Да, можно зарядить электрокар дома, но такая возможность есть далеко не у многих, поэтому за ориентир для подсчета берем именно зарядку на станции.

В качестве примера возьмем Zeekr 001 и Nissan Leaf. Что касается Zeekr 001, то здесь стандартный аккумулятор имеет емкость в 86 кВт/ч, а паспортная дальность хода — 526 км. Таким образом, чтобы зарядить батарею этого авто до 80%, нужно будет отдать 1 020 грн — на медленной зарядке и 1 200 грн — на быстрой зарядке. Проехать 1 км на этом авто стоит 1,93 грн, если речь идет о медленной зарядке, и 2,28 грн — о быстрой зарядке.

А в какую сумму обойдется зарядка для Nissan Leaf? Емкость его аккумулятора составляет 40 кВтч с запасом хода в 380 км. Итак, если вы хотите зарядить его батарею до 80%, вам придется оплатить 473 грн — если речь идет о медленной зарядке, и 556 грн — если хотите это сделать быстрее. 1 км проезда на Nissan Leaf обойдется вам в 1,24 грн и 1,46 грн соответственно.

Сколько стоит заправить авто с ДВС

А в какую цену обходится 1 км для традиционных машин? Для примера Kia Sportage, машина тратит восемь литров горючего на 100 км. Учитывая среднюю цену бензина А-95 на момент написания статьи (54,40 грн/литр), проехать на этом авто 100 км стоит 435 грн. Выходит, 1 км стоит 4,35 грн.

Чтобы не опираться только на кроссоверы, вторым примером мы решили взять Skoda Octavia. На 100 км этот автомобиль тратит около шести литров. Так что 100 км этой машиной обойдется вам в 326 грн, тогда как 1 км — 3,26 грн.

Как видим, электрокары в этом плане выходят значительно экономнее автомобилей с ДВС. Впрочем, все ли так радужно для «зеленых»?

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Вовсе нет. Дело в том, что в пользу традиционных авто говорят три важных фактора: скорость заправки значительно быстрее зарядки. Заправиться можно за 2−4 минуты, тогда как на зарядку электрокара уходит от 20 минут до нескольких часов.

Вторым фактором в пользу бензиновых и дизельных машин выступает запас хода. Пока автомобили с классическим двигателем могут проехать на полном баке более тысячи километров, их электрические аналоги максимум способны продержаться без подзарядки до 500 километров. Так, на сегодня уже есть версии электрокаров и свыше этой цифры, но и цена на них соответствующая.

Третьим важным фактором, который выступает за автомобиль с ДВС, является то, что с возрастом батарея электрокаров теряет заводские показатели и становится менее производительной. Этот показатель может варьироваться от 10% до 20%.

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