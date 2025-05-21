Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине

Личные финансы
35
Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине
Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине
Если автомобиль становится непригодным к эксплуатации, из-за старости, износа, или же повреждения после ДТП — остается последняя документальная операция, которую с ним следует провести — снятие с учета в связи с выбраковкой. Эта услуга предоставляется сервисными центрами МВД бесплатно, при этом следует знать, что выбракованный автомобиль уже никогда не может быть поставлен обратно на учет. Ежемесячно в среднем украинцы обращаются за такой услугой 2,3 тыс. раз.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Однако был аномальный период — в мае прошлого года. Тогда было списано около 5,9 тыс. транспортных средств — так отреагировали автомобилисты на некоторые законодательные изменения, касающиеся мобилизации машин у частных владельцев.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
С осени прошлого года объемы выбраковки вернулись к среднестатистическим значениям. Исключение составляют декабрь и январь, однако и здесь есть причина — кибератака на государственные реестры остановила работу СЦ МВД на месяц, как раз охватив по части этих месяцев, что и привело к таким результатам. В апреле этого года количество таких ТС составляло 2347 шт., что очень близко к среднему показателю.

Данные апреля

Чаще всего выбраковывают легковые автомобили — таких были сняты с учета 1673 шт., что составляет долю 71%. Грузовых было выбраковано 430 шт., что дает 18%. Остальное мотоциклы, прицепы и автобусы.
В пятерку марок, с которых чаще всего снимали номерные знаки навсегда, вошли:
  1. ВАЗ — 686 шт.
  2. ГАЗ — 214 шт.
  3. ЗАЗ — 93 шт.
  4. Daewoo — 85 шт.
  5. Opel — 81 шт.
Средний возраст транспортных средств, выбракованных в апреле, составил 27 лет.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems