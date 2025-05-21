Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине — Finance.ua

Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине Сегодня 19:02 — Личные финансы

Сколько и каких авто чаще всего идут «под пресс» в Украине

Если автомобиль становится непригодным к эксплуатации, из-за старости, износа, или же повреждения после ДТП — остается последняя документальная операция, которую с ним следует провести — снятие с учета в связи с выбраковкой. Эта услуга предоставляется сервисными центрами МВД бесплатно, при этом следует знать, что выбракованный автомобиль уже никогда не может быть поставлен обратно на учет. Ежемесячно в среднем украинцы обращаются за такой услугой 2,3 тыс. раз.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Однако был аномальный период — в мае прошлого года. Тогда было списано около 5,9 тыс. транспортных средств — так отреагировали автомобилисты на некоторые законодательные изменения, касающиеся мобилизации машин у частных владельцев.

Инфографика: eauto.org.ua

С осени прошлого года объемы выбраковки вернулись к среднестатистическим значениям. Исключение составляют декабрь и январь, однако и здесь есть причина — кибератака на государственные реестры остановила работу СЦ МВД на месяц, как раз охватив по части этих месяцев, что и привело к таким результатам. В апреле этого года количество таких ТС составляло 2347 шт., что очень близко к среднему показателю.

Данные апреля

Чаще всего выбраковывают легковые автомобили — таких были сняты с учета 1673 шт., что составляет долю 71%. Грузовых было выбраковано 430 шт., что дает 18%. Остальное мотоциклы, прицепы и автобусы.

В пятерку марок, с которых чаще всего снимали номерные знаки навсегда, вошли:

ВАЗ — 686 шт. ГАЗ — 214 шт. ЗАЗ — 93 шт. Daewoo — 85 шт. Opel — 81 шт.

Средний возраст транспортных средств, выбракованных в апреле, составил 27 лет.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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