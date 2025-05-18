Продажа авто: как оставить за собой номерной знак — Finance.ua

Продажа авто: как оставить за собой номерной знак Сегодня 16:05 — Личные финансы

Продажа авто: как оставить за собой номерной знак

При продаже автомобиля автовладельцы не всегда хотят передавать номерные знаки покупателю. Часто это происходит, если номер имеет символическую комбинацию цифр. Однако его можно сохранить, оставив в сервисном центре МВД, а затем закрепить за другим автомобилем.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Как оставить или перезакрепить номерной знак

Специалисты напоминают, оставить номерной знак за авто можно при оформлении купли-продажи, если обе стороны не против.

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Следует заметить, что номер от бывшего владельца передается бесплатно.

Исключение — номерной знак имеет соответствующую комбинацию цифр (платные номера). В таком случае их можно передать только после оплаты покупателем их стоимости.

Оплачивать номерные знаки с определенной комбинацией цифр не нужно, если они остаются за автомобилем, который переходит родственникам.

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То есть платить за такие номера не нужно при подтверждении родственных связей соответствующим документом другому из супругов, родителям и детям.

Сколько это стоит

При оформлении договора купли-продажи необходимо собрать такой пакет документов и подать в сервисный центр МВД:

паспорт;

идентификационный код (РНУКНП);

свидетельство регистрации транспортного средства (только для продавца).

Услуга по перерегистрации с выдачей нового номерного знака с бесплатной комбинацией стоит 1240 грн:

услуга — 350 грн;

бланк свидетельства — 540 грн;

номерной знак — 350 грн.

Чтобы воспользоваться услугой в территориальных подразделениях, необходимо зарегистрироваться в системе Э-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

1240 грн. Напомним, если вы потеряли номерной знак, его можно восстановить. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Стоимость услуги составляет

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