Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто — Finance.ua
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Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто

Личные финансы
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Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто
Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто
Потеря или похищение водительских документов — ситуация, которая может произойти с каждым. Особенно в условиях военного положения, когда рф уничтожает жилые дома, а граждане вынуждены менять место жительства. Возникает вопрос: куда обращаться и что делать, если было утрачено свидетельство о регистрации транспортного средства.
Как успокоили в Главном сервисном центре МВД, водительские документы можно быстро восстановить.
Если владелец не может лично обратиться, он может оформить нотариальную доверенность на другого человека, который представляет его интересы.
В сервисный центр МВД владелец или уполномоченное лицо обращается с пакетом таких документов:
  • паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карту и выписку о местожительстве);
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • справка из полиции (если свидетельство было похищено).
Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто
Стоимость услуги
Примерная стоимость — 350 грн за административную услугу и 540 — бланк свидетельства. По желанию автовладелец может закрепить за транспортным средством новый номерной знак или оставить имеющийся.
Перерегистрация транспортного средства и выдача документов проводится в день обращения. Также при перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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