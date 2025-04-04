Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто — Finance.ua

Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто Сегодня 11:45 — Личные финансы

Нужно ли менять номерной знак, если потеряли свидетельство о регистрации авто

Потеря или похищение водительских документов — ситуация, которая может произойти с каждым. Особенно в условиях военного положения, когда рф уничтожает жилые дома, а граждане вынуждены менять место жительства. Возникает вопрос: куда обращаться и что делать, если было утрачено свидетельство о регистрации транспортного средства.

Как успокоили в Главном сервисном центре МВД, водительские документы можно быстро восстановить.

Если владелец не может лично обратиться, он может оформить нотариальную доверенность на другого человека, который представляет его интересы.

В сервисный центр МВД владелец или уполномоченное лицо обращается с пакетом таких документов:

паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карту и выписку о местожительстве);

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

справка из полиции (если свидетельство было похищено).

Стоимость услуги

Примерная стоимость — 350 грн за административную услугу и 540 — бланк свидетельства. По желанию автовладелец может закрепить за транспортным средством новый номерной знак или оставить имеющийся.

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов проводится в день обращения. Также при перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

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