Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто — Finance.ua

Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто Сегодня 18:19 — Технологии&Авто

Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто

Потеряли номерной знак — неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. Часто такие случаи происходят в непогоду — во время сильных дождей.

В Главном сервисном центре МВД объяснили , как быстро и без лишних хлопот восстановить номерной знак и сколько это стоит.

Куда обращаться

Даже если был потерян один номерной знак, необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

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В территориальном подразделении требуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков.

То есть изготовление дубликатов утраченных номеров не предусматривается.

Автовладелец должен подготовить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

свидетельство регистрации транспортного средства.

Если номерные знаки были похищены — необходимо предъявить в сервисном центре МВД соответствующую справку о потере, выданную в отделении Национальной полиции.

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После завершения процедуры перерегистрации администратор сервисного центра МВД выдает новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля.

Стоимость услуги по перерегистрации с выдачей нового номерного знака стоит 1240 грн.

услуга — 350 грн;

бланк свидетельства — 540 грн;

номерной знак — 350 грн.

В МВД напомнили, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

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