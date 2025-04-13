Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто — Finance.ua

Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто
Потеряли номерной знак — неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. Часто такие случаи происходят в непогоду — во время сильных дождей.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, как быстро и без лишних хлопот восстановить номерной знак и сколько это стоит.
Куда обращаться
Даже если был потерян один номерной знак, необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
В территориальном подразделении требуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков.
То есть изготовление дубликатов утраченных номеров не предусматривается.
Автовладелец должен подготовить следующие документы:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Если номерные знаки были похищены — необходимо предъявить в сервисном центре МВД соответствующую справку о потере, выданную в отделении Национальной полиции.
После завершения процедуры перерегистрации администратор сервисного центра МВД выдает новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля.
Стоимость услуги по перерегистрации с выдачей нового номерного знака стоит 1240 грн.
- услуга — 350 грн;
- бланк свидетельства — 540 грн;
- номерной знак — 350 грн.
В МВД напомнили, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
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