Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто — Finance.ua

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Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто

Технологии&Авто
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Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто
Как и за сколько восстановить потерянный номерной знак авто
Потеряли номерной знак — неприятная ситуация, которая может произойти с каждым. Часто такие случаи происходят в непогоду — во время сильных дождей.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, как быстро и без лишних хлопот восстановить номерной знак и сколько это стоит.

Куда обращаться

Даже если был потерян один номерной знак, необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
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В территориальном подразделении требуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков.
То есть изготовление дубликатов утраченных номеров не предусматривается.
Автовладелец должен подготовить следующие документы:
  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.
Если номерные знаки были похищены — необходимо предъявить в сервисном центре МВД соответствующую справку о потере, выданную в отделении Национальной полиции.
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После завершения процедуры перерегистрации администратор сервисного центра МВД выдает новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля.
Стоимость услуги по перерегистрации с выдачей нового номерного знака стоит 1240 грн.
  • услуга — 350 грн;
  • бланк свидетельства — 540 грн;
  • номерной знак — 350 грн.
В МВД напомнили, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

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По материалам:
Finance.ua
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