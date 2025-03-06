С марта украинские автомобили в Нидерландах должны иметь нидерландские номерные знаки — Finance.ua

С марта украинские автомобили в Нидерландах должны иметь нидерландские номерные знаки
С 4 марта 2025 года в Нидерландах украинские автомобили должны быть зарегистрированы с нидерландскими номерными знаками.
Об этом сообщает Налоговая служба Нидерландов.
«До 4 марта 2025 года украинские транспортные средства должны пройти регистрацию и получить нидерландские номерные знаки», — говорится в официальном сообщении.
Транспортное средство должно быть зарегистрировано с нидерландскими номерными знаками не позднее этой даты. С этого момента необходимо уплачивать налог на транспортные средства.
После 4 марта штрафы не будут налагаться автоматически, если владелец транспортного средства не успеет переоформить автомобиль. Однако эта дата — крайний срок для завершения регистрации.
Кроме того, все автомобили в Нидерландах должны быть застрахованы в местных страховых компаниях, а также пройти технический осмотр в Нидерландах.
Налог на авто
Сумма налога, которую украинцы должны уплатить, зависит от транспортного средства. Размер можно рассчитать сумму на сайте belastingdienst.nl/mrb-berekenen.
«Мы отправим вам сообщения, когда ваше транспортное средство получит нидерландские номерные знаки», — сообщили в Налоговой службе.
Инструкция по регистрации автомобиля:
- Подаете заявление на освобождение от налога на легковые автомобили и мотоциклы (BPM) через форму на сайте Налоговой службы. После этого вы получите подтверждение.
- Записываетесь на технический осмотр в RDW. Необходимо иметь техпаспорт, удостоверяющий личность, сертификат соответствия (не обязательно, но желательно) и документ, подтверждающий освобождение от BPM.
- Подаете декларацию BPM в Налоговую службу с помощью специальной формы. После обработки вашей декларации RDW регистрирует транспортное средство.
- Заказываете номерные знаки. Адреса, где это можно сделать, доступны на сайте.
- Оформляете обязательное страхование транспортного средства.
- Если вашему автомобилю более 3 лет (для бензиновых — более 4 лет) и вы не получили отчет о техническом осмотре от RDW, записываетесь на обязательный технический осмотр в один из сертифицированных автосервисов RDW.
- После регистрации в RDW вы получите счет за налог на транспортные средства (MRB). Через несколько недель вы получите форму для автоматического списания этого налога. Сразу после регистрации будете платить налог на транспортное средство в соответствии с полученными счетами.
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