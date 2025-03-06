С марта украинские автомобили в Нидерландах должны иметь нидерландские номерные знаки — Finance.ua

С марта украинские автомобили в Нидерландах должны иметь нидерландские номерные знаки Сегодня 06:30 — Личные финансы

С марта украинские автомобили в Нидерландах должны иметь нидерландские номерные знаки

С 4 марта 2025 года в Нидерландах украинские автомобили должны быть зарегистрированы с нидерландскими номерными знаками.

Об этом сообщает Налоговая служба Нидерландов.

«До 4 марта 2025 года украинские транспортные средства должны пройти регистрацию и получить нидерландские номерные знаки», — говорится в официальном сообщении.

Транспортное средство должно быть зарегистрировано с нидерландскими номерными знаками не позднее этой даты. С этого момента необходимо уплачивать налог на транспортные средства.

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После 4 марта штрафы не будут налагаться автоматически, если владелец транспортного средства не успеет переоформить автомобиль. Однако эта дата — крайний срок для завершения регистрации.

Кроме того, все автомобили в Нидерландах должны быть застрахованы в местных страховых компаниях, а также пройти технический осмотр в Нидерландах.

Налог на авто

Сумма налога, которую украинцы должны уплатить, зависит от транспортного средства. Размер можно рассчитать сумму на сайте belastingdienst.nl/mrb-berekenen

«Мы отправим вам сообщения, когда ваше транспортное средство получит нидерландские номерные знаки», — сообщили в Налоговой службе.

Инструкция по регистрации автомобиля:

Подаете заявление на освобождение от налога на легковые автомобили и мотоциклы (BPM) через форму на сайте Налоговой службы. После этого вы получите подтверждение. Записываетесь на технический осмотр в RDW. Необходимо иметь техпаспорт, удостоверяющий личность, сертификат соответствия (не обязательно, но желательно) и документ, подтверждающий освобождение от BPM. Подаете декларацию BPM в Налоговую службу с помощью специальной формы. После обработки вашей декларации RDW регистрирует транспортное средство. Заказываете номерные знаки. Адреса, где это можно сделать, доступны на сайте. Оформляете обязательное страхование транспортного средства. Если вашему автомобилю более 3 лет (для бензиновых — более 4 лет) и вы не получили отчет о техническом осмотре от RDW, записываетесь на обязательный технический осмотр в один из сертифицированных автосервисов RDW. После регистрации в RDW вы получите счет за налог на транспортные средства (MRB). Через несколько недель вы получите форму для автоматического списания этого налога. Сразу после регистрации будете платить налог на транспортное средство в соответствии с полученными счетами.

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