В Нидерландах растет количество трудоустроенных украинцев — Finance.ua

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В Нидерландах растет количество трудоустроенных украинцев

Мир
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В Нидерландах растет количество трудоустроенных украинцев
В Нидерландах растет количество трудоустроенных украинцев
Большинство украинцев, мигрировавших в Нидерланды из-за российского полномасштабного вторжения, смогли трудоустроиться. В стране работают 6 из 10 украинских беженцев.
Об этом сообщает Центральное статистическое бюро (CBS).

Какое количество украинских беженцев работает в Нидерландах

Отмечается, что украинские граждане все чаще трудоустраиваются в Нидерландах.
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По состоянию на 1 ноября 2024 года в стране работали 59% из более 92 тысяч украинцев в возрасте от 15 до 65 лет. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил 55%.

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Украинцы имеют право работать без дополнительных разрешений, что отличает их от других искателей убежища, которые обычно не могут работать в течение первых шести месяцев пребывания в стране.

Кем работают украинцы в Нидерландах

Чаще всего трудоустраиваются лица в возрасте 25−45 лет, причем мужчины и женщины работают примерно одинаково часто.
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Большинство украинцев работали как временные работники (38%), по вызову (24%) или имели другие временные трудовые договоры (29%).
Более половины работали полный день (35 часов или больше в неделю): 53%; 15% работали 30−35 часов.
Большинство украинцев работали в сфере деловых услуг (50%). К данной области относятся агентства временного трудоустройства. Кроме деловых услуг, достаточно большое количество украинцев работало в торговле, сфере транспорта и гостиничных услуг (32%).
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В течение 2022 и 2023 годов уменьшалась доля тех, кто работал как временный работник и/или в области деловых услуг.
В 2024 году этот показатель оставался стабильным. Однако увеличилась доля тех, кто имел бессрочный трудовой договор с 5% в ноябре 2023 года до 9% через год.
Напомним, Европейский суд признал допустимым требование об интеграции для лиц, получивших в Нидерландах статус беженца, в то же время штрафы в случае несдачи интеграционного экзамена могут быть наложены только в исключительных случаях.
По материалам:
Укрінформ
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