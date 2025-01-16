Украинские беженцы в Британии теряют работу из-за новых визовых правил, — The Telegraph Сегодня 08:24 — Личные финансы

Из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании предстали перед угрозой потери работы и жилья. Причина в том, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая заработает с февраля, пишет The Telegraph

В ноябре для украинских беженцев ввели схему продления разрешения на пребывание, которое позволяет оставаться в Великобритании еще 18 месяцев после окончания срока действия виз, отмечает издание. Но подать запрос на продление разрешения они могут только в течение 28 дней после истечения срока действия визы.

Ограничение привело к тому, что работодатели разрывают трудовые договоры с украинцами или не приглашают их на собеседования на фоне неопределенности.

По подсчетам благотворительной организации «Опора», управляющей информационным онлайн-порталом для украинцев в Британии, трудоустройство для около 20 тысяч украинцев, что составляет 15% от всего количества беженцев, оказалось под угрозой из-за этих правил.

33-летняя Яна Пронина рассказала изданию, что с ней расторгли контракт на преподавательскую должность в лондонском колледже из-за неопределенного визового статуса.

«Сначала мне было трудно найти работу, потому что моя украинская квалификация была недостаточной. Я окончила курс подготовки учителей в Лондоне за свой счет после того, как центр занятости мне отказал в финансировании», — рассказала преподавательница из Украины.

По ее словам, она устроилась на работу через агентство, а через год снова прошла собеседование на ту же должность непосредственно в колледже и получила постоянный контракт. Однако через два месяца он был аннулирован, потому что срок действия визы официально истек.

49-летний украинец, тоже проживающий в Лондоне, объяснил, что его работодатель тоже отказался продлить трудовой контракт по тем же причинам.

«Я прошел конкурс из 30 претендентов на должность. Сейчас я рассылаю свое резюме, но после проверки права на работу меня даже не приглашают на собеседования», — сообщил мужчина.

Глава общепартийной парламентской группы по вопросам Украины Алекс Собель сказал, что он обсуждал этот вопрос с соответствующими ведомствами.

«Я думаю, что Министерство внутренних дел и Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления должны сотрудничать с Департаментом бизнеса и торговли, общаться с работодателями, чтобы обеспечить непрерывность трудоустройства украинцев», — отметил Собель.

УНІАН По материалам:

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