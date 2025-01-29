Украинские беженцы в Польше могут получить компенсацию за аренду жилья — Finance.ua

Украинские беженцы в Польше могут получить компенсацию за аренду жилья Сегодня 18:30 — Личные финансы

Украинские беженцы в Польше могут получить компенсацию за аренду жилья

Украинцы из центров коллективного размещения в Польше могут получить финансовую поддержку для аренды жилья. Помощь предусматривает покрытие расходов на аренду квартиры в течение шести месяцев, а также содействие в трудоустройстве.

Об этом пишет Polskie Radio.

Главная цель программы — в Польше хотят помочь беженцам стать независимыми, если они решат остаться в стране.

«Поддержка необходима, поскольку процесс интеграции может быть сложным, особенно для живущих в центрах размещения. Часто у этих людей нет возможности изучить польский язык, что значительно усложняет поиск работы», — отметила Виктория Захарова из фонда Siła Jedności, который реализует инициативу в Люблинском воеводстве.

По ее словам, многие беженцы, которые живут в таких центрах, не могут позволить себе даже самое дешевое жилье. Это касается преимущественно многодетных семей, одиноких матерей, семей с детьми с инвалидностью и пенсионеров.

«Некоторые женщины получают финансовую помощь от мужчин, воюющих или работающих в Украине, но уровень жизни в обеих странах существенно отличается. Поэтому мы также предоставляем таким семьям продовольственную поддержку каждые несколько недель», — добавляет Захарова.

Напомним, с 1 февраля 2025 года в Польше можно будет подавать заявления на помощь 800 Плюс. Но для украинцев есть условие: она будет назначаться только при условии привлечения ребенка к польской системе образования.

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Как сообщает Главное статистическое управление Польши (GUS), в 3 квартале 2024 года находившиеся в Польше украинцы осуществили более 5 миллионов пересечений границы и потратили за этот период более 2,2 миллиарда злотых, что эквивалентно более 20 миллиардов гривен. Расходы украинцев, включающие покупку товаров, услуг, а также расходы на проживание и путешествия, оказывают прямое влияние на рынок потребительских товаров и услуг.

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