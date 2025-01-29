Налоговый контроль в Польше: что изменится для продавцов на Vinted, OLX и Allegro — Finance.ua

Налоговый контроль в Польше: что изменится для продавцов на Vinted, OLX и Allegro Сегодня 16:54 — Личные финансы

Налоговый контроль в Польше: что изменится для продавцов на Vinted, OLX и Allegro

До конца января такие популярные платформы, как Vinted, OLX и Allegro, обязаны подать в налоговую отчет об онлайн-продаже пользователей. Налоговую заинтересуют те, кто заключил определенное количество сделок или продал товары на определенную сумму.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

Директива DAC7 налагает обязательства относительно информации продаж пользователей на онлайн-платформах. Соответствующие сведения должны быть отправлены в налоговую администрацию до конца января, а именно сервисы должны отправить в налоговую информацию о продавцах, совершивших не менее 30 сделок за год (данные за 2023 и 2024 годы), а также о тех, кто продавал меньше, но сумма их сделок превышает две тысячи евро.

Эксперты объясняют, что налоговики будут проверять даже тех, кто регулярно продает подержанные вещи. Но если предметом продаж являются собственные подержанные вещи, то достаточно будет это объяснить сотрудникам налоговой.

Зачем это

Целью предоставления информации является выявление предпринимателей, которые незаконно ведут бизнес и уклоняются от уплаты налогов. Им будут угрожать немалые штрафы.

Справка Finance.ua:

Ранее Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила об усилении контроля за финансовыми операциями иностранцев , в том числе украинцев, ведущих бизнес в стране или осуществляющих денежные переводы. Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов.

, в том числе украинцев, ведущих бизнес в стране или осуществляющих денежные переводы. Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов. На заседании Сейма Польши обсуждается миграционный пакет, включающий изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше. Что именно может измениться — рассказали здесь.

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