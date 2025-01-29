Сколько выплачивают денег в Польше при увольнении с работы (условия и размеры выплаты) — Finance.ua
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Сколько выплачивают денег в Польше при увольнении с работы (условия и размеры выплаты)

Личные финансы
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Сколько выплачивают денег в Польше при увольнении с работы (условия и размеры выплаты)
Сколько выплачивают денег в Польше при увольнении с работы (условия и размеры выплаты)
Право на выходное пособие имеют только те работники, у которых прекращение трудовых отношений происходит не по их вине: ликвидация должности, реструктуризация предприятия, ухудшение финансового состояния предприятия.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Кому не назначат
Выходное пособие не назначается работникам, работающим на основании гражданско-правовых договоров (умова злеценя и умова о дзело).
Польское законодательство выделяет два типа увольнений, которые могут служить основанием для предоставления выходного пособия.
Это коллективные увольнения, охватывающие большее количество работников в определенные периоды времени.
Это индивидуальные увольнения, если причина увольнения лежит исключительно на работодателе.
Когда выплачивается
Выходное пособие выплачивается только в случае прекращения трудовых отношений по причинам, не связанным с работником.
Это означает, что расторжение договора не может быть следствием поведения работника или ненадлежащего исполнения обязанностей или нарушения трудового распорядка.
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Положения о выходном пособии распространяются только на компании, в которых работают не менее 20 работников. В компаниях с меньшей занятостью выходное пособие не предусмотрено, а это значит, что работники не имеют права на это пособие.
При групповых увольнениях работодатель в течение 30 дней прекращает трудовые отношения с определенным количеством работников. В таких ситуациях выходное пособие обязательно при условии, что причина увольнения зависит исключительно от работодателя.
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При индивидуальном увольнении выходное пособие выплачивается только на предприятиях, где работают не менее 20 работников, и причина расторжения договора не зависит от работника. К примеру, если работодатель ликвидирует должность из-за реструктуризации бизнеса или сокращения расходов.

Размеры пособия

Размер выходного пособия зависит от стажа работы у данного работодателя и размера зарплаты, которую работник получал на предприятии до увольнения:
  • если стаж работника меньше 2 лет — выходное пособие выплачивается в размере месячного заработка,
  • если стаж работника от 2 до 8 лет — выходное пособие выплачивается в размере заработка за 2 месяца,
  • если стаж работника более 8 лет — выходное пособие выплачивается в размере зарплаты за 3 месяца.
Максимальный размер выходного пособия не может превышать 15-кратного размера минимальной заработной платы на день прекращения трудовых отношений.
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Напомним, в Сейме Польши обсуждается миграционный пакет. Законопроект включает изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше. Проект акта об условиях допустимости поручения работы иностранцам будет совершенно новым актом, который заменит, в частности, положения о получении разрешений на работу и деклараций о доверенности работы.
Важными новшествами будут:
  • полная электронизация процедур получения разрешений на работу и деклараций (zezwolenie na pracę и oświadczenie o powierzeniu pracy),
  • а также введение перечня предпринимателей, заявки которых будут рассматриваться в первую очередь.

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля 2025 года в Польше можно будет подавать заявления на пособие 800 Плюс. Для украинцев есть условие: оно будет назначаться только при условии привлечения ребенка к польской системе образования.
  • Как сообщало Главное статистическое управление Польши (GUS), в 3 квартале 2024 года находившиеся в Польше украинцы совершили более 5 миллионов пересечений границы и потратили за этот период более 2,2 миллиарда злотых, что эквивалентно более 20 миллиардов гривен.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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