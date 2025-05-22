Украинцы ввезли электрокаров более чем на $355 млн за 3 месяца — Finance.ua

Украинцы ввезли электрокаров более чем на $355 млн за 3 месяца Сегодня 20:31 — Технологии&Авто

Украинцы ввезли электрокаров более чем на $355 млн за 3 месяца

В течение I кв. в 2025 году в Украину было импортировано 20,1 тыс. легковых электромобилей (BEV)

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $355,5 млн.

Из этого количества:

новыми были 4,4 тыс. авто. (+12%),

а 15,7 тыс. — б/у (+39%).

Львиная доля новых электромобилей (93%) была ввезена из Китая.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (38%).

в 370 грн (+10 грн по сравнению с предыдущим месяцем). Напомним, если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция в мае 2025 года обойдется в среднем(+10 грн по сравнению с предыдущим месяцем).

Справка Finance.ua:

статистика Укравтопрома свидетельствует, что чаще всего среди новых электромобилей украинцы выбирают и ввозят BYD Song Plus, Volkswagen ID. Unyx, Zeekr 001, Zeekr 7X, Audi Q4 e-tron;

что касается подержанных «электричек», то больше всего в апреле этого года импортировали Tesla Model Y, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Hyundai Kona и KIA Niro;

цены на электромобили за последние годы существенно снизились, однако в большинстве случаев они все еще дороже своих бензиновых аналогов. Впрочем, благодаря снижению стоимости аккумуляторов и выходу на рынок новых доступных моделей ситуация для «зеленых» авто улучшается. Если сомневаетесь, какой автомобиль лучше приобрести — электрический или на ДВС — советуем почитать нашу аналитику, где мы рассмотрели этот вопрос с точки зрения денег.

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